Maltempo | donna salvata dalla piena del Cecina | era in tenda

(Di sabato 2 febbraio 2019) Una ucraina, senza fissa dimora, che risultava dispersa durante ladel fiume, a seguito di ricerche mirate e’ stata ritrovata in buono stato di salute all’interno di unagrazie all’intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco il cui personale l’ha avvistata dall’alto.Una accurata perlustrazione aerea ha individuato, seminascosta in un canneto, la, quindi da terra personale della polizia municipale ha raggiunto il punto e portato in salvo la. In generale, risulta che l’onda didel fiume e’ transitata nel tratto che attraversa l’abitato disenza rischi per la popolazione.L’unica esondazione c’e’ stata in un’area golenale disabitata, a Magona, luogo che costituisce una naturale cassa d’espansione del fiume.Sempre nel bacino del, ma qualche ...