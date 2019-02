Maltempo | Centro Nord flagellato da piogge torrenziali | neve e gelicidio | è un’altra

Maltempo e Viabilità - Anas : limitazioni al transito su statali al Centro/Nord : In considerazione dell’ondata di Maltempo in atto al Centro/Nord con nevicate sull’arco alpino e intense piogge sulle altre zone, soprattutto in Toscana, Anas ha messo a disposizione oltre 770 operatori nelle regioni interessate al fine di garantire la transitabilità sulla rete stradale di competenza. In Veneto la strada statale 51 “di Alemagna” è chiusa per una slavina in prossimità del confine regionale (km 118) tra le ...

Maltempo - emergenza nel weekend della Candelora : lo Scirocco flagella l’Italia - disastro al Centro/Nord per nubifragi - neve e gelicidio [LIVE] : 1/13 Brennero ...

Maltempo - pioggia e neve al centro-nord. Disagi in molte zone. Anche Milano si risveglia imbiancata – LE FOTO : Dal Piemonte all’Emilia-Romagna, continua il Maltempo al centro-nord. Nel Torinese e nel Cuneese la neve ha raggiunto i 40 centimetri nelle zone montuose, facendo scattare l’allerta valanghe. Scuole chiuse per precauzione ad Asti, Alessandria e Cuneo. Ottanta i centimetri attesi in Alto Adige, in particolare tra la Val d’Ultimo e le Dolomiti. Scuole chiuse Anche in dieci centri del Bergamasco, mentre a Venezia sono ...

Maltempo sulla Penisola - con neve al nord e piogge al Centro-Sud : Roma - Un'intensa perturbazione atlantica si prepara ad entrare in azione sull'Italia, orchestrata da un profondo minimo depressionario che si scaverà fino a raggiungere valori inferiori a 990hPa subito ad ovest dell'Italia. Darà luogo a condizioni di Maltempo soprattutto sulle regioni tirreniche e al nord, con nevicate anche sulla Val Padana centro-occidentale. VENERDÌ: La perturbazione raggiungerà la sua ...

Protezione Civile : allerta per forte Maltempo e abbondanti nevicate domani al centro-nord : Una perturbazione nord-atlantica porterà nella giornata di domani diffuso e forte maltempo al centro-nord, con nevicate che nella prima parte del giorno interesseranno anche le zone pianeggianti del...

Maltempo - neve e gelo sul Centro-Nord. Disagi in Emilia e Toscana : Maltempo, neve e gelo sul Centro-Nord. Disagi in Emilia e Toscana A causa della precipitazioni nella notte 15 voli dirottati o cancellati nell'aeroporto di Bologna. Disagi anche allo scalo di Firenze per la nebbia e il ghiaccio. Oggi scuole chiuse a Siena e domani e sabato ad Asti. METEO Parole chiave: ...

Maltempo - allerta neve al Centro Nord : Fs conferma i piani neve e gelo : Il Gruppo FS Italiane ha predisposto anche per la giornata di domani, giovedì 31 gennaio, la fase di preallerta dei piani neve e gelo in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile. I servizi commerciali potranno essere ridotti o subire modifiche in base all’evoluzione delle condizioni meteo. Il Gruppo FS Italiane ha già predisposto il monitoraggio ...

Maltempo - emergenza neve al Centro Nord : “Fs cancella il 30% dei treni” : “E’ inaccettabile che in previsione di una nevicata di pochi centimetri, assolutamente di carattere ordinario, il Gruppo FS abbia cancellato il 30% delle corse regionali sulle linee di collegamento tra Liguria e Piemonte. Il Gruppo FS dovrebbe ricordarsi che gestisce un servizio pubblico che deve essere garantito sempre. Ho presentato una interrogazione urgente con il collega Nico Stumpo, componente della Commissione Trasporti, per ...

Meteo oggi : peggioramento in atto - nevica a Milano. Maltempo verso il centro-sud : [flowplayer id="146951"] Come previsto il tempo si sta guastando nuovamente su buona parte d'Italia per effetto di una nuova perturbazione nord atlantica responsabile anche di locali nevicate fino...

Maltempo - arriva la neve al Centro Nord : Fs attiva i piani neve e gelo : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, mercoledì 30 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo in Liguria e la fase di preallerta in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni a esclusione della Liguria, dove sulle seguenti linee, a causa delle nevicate previste, ...