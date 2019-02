Maltempo | allerta rossa della Protezione civile per rischio esondazioni e frane | ecco dove

Maltempo - allerta per le piene dei fiumi in Emilia Romagna e Toscana : pericolo esondazioni e smottamenti : L’agenzia regionale per la protezione civile e Arpae elevano l’allerta Maltempo in Emilia-Romagna segnalando criticità idraulica da bollino ‘rosso’ per la pianura Emiliana orientale e la costa ferrarese già a partire da queste ore e per tutta la giornata del 3 febbraio, fino alla mezzanotte. Il nuovo bollettino segnala inoltre allerta arancione per criticità idraulica e idrogeologica, dunque per il pericolo di piene di fiumi, ...

Allerta Maltempo in Alto Adige : Autobrennero chiusa per neve : Teleborsa, - Caos neve in Alto Adige. L'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord da chiusa fino al confine. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio strade ha difficoltà a ...

Allerta - vento pioggia e neve : continua il Maltempo sulla Liguria : ... approfondimento sulla legge di Bilancio e dl Semplificazioni Servizio elisoccorso Liguria, polemica fra Rossetti , Pd, e Ardenti , Lega, Feb 02 2019 Albenga in Scienza: conferenze, laboratori, ...

Maltempo Toscana : scende il livello dell’Ombrone Pistoiese - rientra l’allerta a Poggio a Caiano : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che in riferimento al fiume Ombrone Pistoiese i livelli sono in diminuzione e l’idrometro di Poggio a Caiano (Prato) sta rientrando al di sotto della seconda soglia di riferimento. Sul fiume Bisenzio si registrano tutti i livelli in diminuzione, con l’idrometro di San Piero a Ponti (Firenze) al di sotto della seconda soglia di riferimento. Le piogge persistenti ...

Maltempo e neve : allerta valanghe “arancione” in Valle d’Aosta : A seguito della nevicata di ieri sulle Alpi, la Protezione civile regionale della Valle d’Aosta ha diramato un avviso di allerta moderata-arancione (grado 3 su una scala di 4) per criticità valanghiva. L’allerta riguarda in particolare i Comuni distribuiti al confine con la Svizzera, nella zona del Monte Bianco e in quella del Gran Paradiso, dove sono possibili medie e grandi valanghe anche in zone antropizzate. Nel resto della ...

Maltempo Toscana : allerta meteo a Firenze - i fiumi superano il livello di guardia : allerta meteo “codice arancio” fino alle 20 di oggi per rischio idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve: lo rende noto la Protezione Civile della città Metropolitana di Firenze. “Piogge in attenuazione nella zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese, si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte, il torrente Ombrone Pt. ha superato il ...

Maltempo - allerta fiumi nel Fiorentino : 7.20 allerta meteo in corso 'codice arancio' per rischi idrogeologico-idraulico per le zone Bisenzio-Ombrone Pistoiese e Mugello-Vadisieve. Lo comunica la Protezione Civile di Firenze. Le piogge sono in attenuazione, ma si registrano comunque innalzamenti dei livelli idrometrici dovuti alle precipitazioni di questa notte. Il torrente Ombrone ha superato il secondo livello di guardia all'idrometro di Poggio a Caiano,mentre il fiume Bisenzio si ...

FS - Maltempo : Non si arresta l'allerta meteo per il Gelo : Nonostante l'allerta meteo non accenni a diminuire, l'offerta ferroviaria di Ferrovie dello Stato continuerà a fornire regolarmente il proprio servizio sia sul fronte del medio e lunga percorrenza sia ...

Allerta Meteo Lazio : forte Maltempo da domani mattina : “Il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dalle prime ore di domani, sabato 2 febbraio, e per le successive 24 ore, si prevede nelle seguenti zone di Allerta del Lazio: criticita’ idrogeologica per temporali codice arancione su Aniene e Bacino del Liri; criticita’ idrogeologica per temporali codice giallo su Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma e ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : in arrivo Maltempo - mare mosso e rischio frane : Una nuova Allerta per il maltempo stata emessa per la giornata di domani, sabato 2 febbraio, dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R. L’Allerta e’ arancione e gialla per criticita’ idraulica, idrogeologica e vento in molte zone del territorio regionale; gialla per possibili mareggiate sulla costa ...

Allerta Meteo - sarà un Weekend della Candelora di Maltempo estremo in tutt’Italia per la Sciroccata d’inizio Febbraio : allarme arancione in 8 Regioni : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, ha innescato un flusso di correnti caldo umide sud-occidentali verso l’Italia, che determineranno piogge diffuse su gran parte del Centro e l’intensificarsi dei venti meridionali sulle Regioni centrali adriatiche e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – ...

Sabato 2 febbraio scuole chiuse. Allerta Maltempo e neve - in ogni regione i comuni interessati : Allerta meteo. Big Snow, la depressione di origine atlantica annunciata dagli esperti meteo, è arrivato. La neve ha iniziato a cadere su vaste zone del Nord Italia e la protezione civile ha diramato ancora una volta l’allarme. Le città si preparano da giorni all’ondata di maltempo e, in molte zone, è scatta l’ordinanza di chiusura delle scuole. Oggi le aule sono rimaste chiuse in molte aeree della Lombardia e riapriranno domani, cosa che non ...