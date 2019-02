L’uomo che ha creato il caso ong

Julen - lo strazio delL’uomo che ha trovato il corpo : «Non sono riuscito a salvarlo» : Julen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoJulen, bimbo nel pozzoPer 13 giorni, nella casa di Nicolás Rando, come in tutte le altre case di Totalán, cittadina vicino a Malaga, non si è parlato di nient’altro: «Anche mio figlio di 4 anni ogni mattina mi salutava chiedendomi “papà, salverai Julen oggi?”. E io ...

Pillon (Lega) : ‘La donna compra spermatozoi - L’uomo affitta l’utero : la famiglia non c’è più. E in Svezia si suicidano come mosche’ : Dopo le contestazioni e le tensioni al convegno organizzato dalla Lega sul disegno di legge Pillon, il senatore leghista ha illustrato gli obiettivi del provvedimento che porta il suo nome. “La famiglia italiana è l’unica in grado di sconfiggere la globalizzazione” ha detto dopo aver affrontato alcuni temi legati alla genitorialità. “Noi vogliamo una società in cui le persone siano radicate, in cui possano avere le loro ...

Bimbo nel pozzo - parla L’uomo che ha recuperato il corpo del piccolo Julen : La Spagna ha salutato per l’ultima volta Julen Rosello, il bambino di 2 anni caduto domenica 13 gennaio in un pozzo nelle campagne di Totalán, vicino Malaga, e ritrovato cadavere dopo 13 giorni. Una tragedia che ha tenuto col fiato sospeso il mondo intero e che si è conclusa con la notizia peggiore, anche se le speranze di trovarlo vivo erano praticamente azzerate nonostante gli sforzi e le operazioni di oltre 300 soccorritori andate avanti ...

È Gonzalo Higuain L’uomo giusto per risollevare il Chelsea? : L’Inghilterra, e non solo, si divide su Gonzalo Higuain. Può un attaccante trentenne (in realtà trentunenne) invertire il trend del Chelsea e risollevare l’indice di gradimento di Sarri ultimamente sotto tiro dalla critica britannica? È la domanda che si stanno ponendo giornali italiani e inglesi. Vi offriamo un sintesi del loro pensiero. Le ragioni del No Solo nel 2016 Higuain realizzava 36 gol nel campionato di serie A. Ad oggi lo ...

L’uomo dal cuore di ferro - su Facebook frasi che inneggiano al nazismo sotto post di lancio del film : “Heil Hitler”, “Sieg Heil”, saluti al Duce e glorificazioni naziste varie. Tutto questo e altro ancora è apparso nei commenti della bacheca Facebook della casa di distribuzione Videa. Proprio sotto al post in cui viene lanciato il trailer del film L’uomo dal cuore di ferro, con protagonista il nazista Reinhard Heydrich, colui che formulò ed espose in pubblico nel 1942 “La Soluzione finale della questione ebraica”. Le frasi xenofobe sotto al ...

Caduti in un pozzo - da Alfredino Rampi e Kathy Fiscus fino a Yulen : i tragici incidenti della storia che hanno visto bambini innocenti morire per l’indolenza delL’uomo : La vicenda del piccolo Yulen, 2 anni e mezzo, caduto in un pozzo vicino Malaga sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Il piccolo è caduto in un pozzo non segnalato di 25cm di diametro e 110m di profondità mentre giocava, domenica 13 gennaio. Sono ormai passati diversi giorni e, considerando che non è possibile raggiungere il fondo del pozzo, i soccorritori hanno deciso di scavare un tunnel laterale per raggiungere il punto in cui si crede si ...

Bomba contro pizzeria Sorbillo - in un video L’uomo che ha piazzato l’ordigno : Non molto alto, passo veloce, con un cappellino calato sulla testa. È stato ripreso, e non poteva essere altrimenti visto che via dei Tribunali è costellata di telecamere, il Bombarolo che ha piazzato un ordigno davanti l’ingresso della pizzeria di Gino Sorbillo. L’uomo cammina a testa bassa, si inginocchia, posa la Bomba-carta, accende la miccia e schizza via di corsa, velocissimo. La sequenza è breve, ma è il primo tassello per gli ...

Boxe : chi è Adrien Broner - L’uomo che contende la cintura WBA a Manny Pacquiao : 29 anni, un record di 33 vittorie (24 per KO, 9 ai punti), 3 sconfitte (tutte per decisione), un pareggio e un no contest. Se dovessimo parlare di Adrien Broner in maniera stringata, basterebbero questi dati statistici sulla sua persona e sul suo bilancio da professionista. Andiamo, invece, a scoprire qualcosa di più The Problem (anche se non è il suo unico soprannome: durante la sua carriera sono spuntati Lil Brother, The Can Man e About ...

Il mistero delL’uomo che va in giro a leccare i citofoni : “È stato attaccato per 3 ore al nostro” : C’è un uomo che si aggira per la città e si ferma a leccare i citofoni, a volte addirittura per 3 ore. Sembra incredibile ma è proprio così, come dimostra il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza di un’abitazione, che hanno immortalato la scena. Succede in California, come riferisce il New York Post. La proprietaria della villa dove l’uomo ha leccato per 3 ore il citofono, ha denunciato l’accaduto alla polizia: ...

Roma : si cercano filmati delL’uomo che ha fatto fuoco alla Magliana : Roma – Non ci sono telecamere davanti all’ingresso dell’asilo di via Castiglion Fibocchi, a Roma, alla Magliana, dove questa mattina intorno alle 8.50 si e’ consumato un agguato a colpi di pistola ai danni di un 34enne Romano. La Squadra mobile della Questura di Roma, che ha preso in carico l’indagine, sta setacciando la zona alla ricerca di occhi elettronici che possano avere immortalato la fuga dello scooter con a ...

Firenze - L’uomo che a settembre aggredì Marina Abramovic si presenta nudo a Palazzo Strozzi : Il sedicente artista ceco che nel settembre 2018 aggredì Marina Abramovic in Palazzo Strozzi a Firenze mercoledì pomeriggio è stato bloccato nello stesso luogo mentre, denudandosi, tentava di salire le scale per raggiungere la mostra della celebre artista. Rischia una sanzione fino a 30000 euro per atti osceni in luogo pubblico.Continua a leggere

Cadavere carbonizzato - chi è Francesco Ciaravolo - L’uomo che non è mai arrivato alle sue nozze : Mentre si attende la conferma definitiva dell'identità del Cadavere carbonizzato di Salemi, gli investigatori indagano su Francesco Ciaravolo, a cui si ritiene appartenere il corpo. Il 48enne, che è scomparso il giorno del suo matrimonio il 29 dicembre scorso, potrebbe essere stato vittima di omicidio. Sotto la lente la sua vita privata.Continua a leggere

Ancora senza esito le ricerche delL’uomo scomparso sul Nevegal : Sono purtroppo Ancora senza esito le ricerche di Riccardo Tacconi, 58 anni, di Milano, uscito ieri mattina per una corsa dalla sua abitazione all’Alpe in fiore sul Nevegal, dove stava trascorrendo le vacanze con la famiglia da alcuni giorni, e non piu’ rientrato. Scattato l’allarme nel pomeriggio, fino a notte fonda sono proseguiti i sopralluoghi, ripresi questa mattina. Un’ottantina di persone oggi si sono distribuite in ...

L’uomo di cui è innamorata la respinge - lei gli manda 159mila messaggi : “Preparerò il sushi con i tuoi reni e userò le tue ossa come bacchette” : “Preparerò il sushi con i tuoi reni e userò le ossa delle tue mani come bacchette“. Questo è solo uno dei 159mila messaggi che Jacquelyn Ades, una donna di 31 della Florida mandava all’uomo di cui si era innamorata e che l’aveva respinta. I due si erano conosciuti su un sito di appuntamenti e poi si erano incontrati di persona e lui l’aveva respinta. Lei, però, non si è rassegnata all’amore non corrisposto ed ...