L' ultimo saluto a Giuseppe tra lacrime e rabbia Parenti del padre inveiscono contro la

Bimbo ucciso a Cardito - ultimo saluto a Giuseppe : "La tua morte sfregio all'umanità" : Quando la mamma del Bimbo entra in chiesa sale la tensione. L'arcivescovo di Pompei: "Il dolore ci stringe l'anima e ci toglie il respiro".

Bimbo ucciso a Cardito - lacrime e applausi per l'ultimo saluto a Giuseppe : L'arcivescovo di Pompei: "Il dolore ci stringe l'anima e ci toglie il respiro". Quando la mamma del Bimbo entra in chiesa sale la tensione

L'ultimo saluto a Giuseppe : In una chiesa gremita, stanno per celebrarsi i funerali del piccolo Giuseppe. Il padre naturale del bimbo ha voluto dare L'ultimo saluto al bimbo di 7 anni, ucciso domenica scorsa in un'abitazione a ...

Oggi a Modica - l'ultimo saluto a Vanessa : Oggi a Modica, nella chiesa di San Pietro, l'ultimo saluto a Vanessa, la studentessa diciottenne morta in un incidente stradale mentre tornava a casa

Genova - l’ultimo saluto a Prince Jerry : “Morto di ansia e abbandono. Si è suicidato dopo il ‘No’ alla richiesta d’asilo” : Una basilica gremita, quella di piazza della Nunziata, a Genova, ha voluto dare l’ultimo saluto a Prince Jerry Igbinosun. Venticinquenne originario della Nigeria, arrivato in Italia dopo due anni di viaggio e una laurea di biochimica in tasca, sicuro di riuscire a farsi riconoscere gli studi e seguire i suoi sogni di una vita migliore qui, dove l’unico modo per arrivare è affidarsi agli scafisti e tentare la via del mare. Sopravvissuto al ...

L'ultimo saluto di Varese a Zamberletti - l'uomo delle "ferite" : Varese, 29 gen., askanews, - C'erano anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Varese per L'ultimo saluto a Giuseppe Zamberletti, l'ex ...

Zamberletti - l'ultimo saluto in chiesa all'ex ministro con Mattarella e Conte : È stato il padre della Protezione Civile e tutto il Dipartimento oggi gli ha dato l'ultimo saluto, dal suo capo Angelo Borrelli a decine di volontari arrivati da tutta Italia. I funerali di Giuseppe ...

Addio a Beppe Donazzan - giovedì l'ultimo saluto nella sua Pove : Beppe ha attraversato tutto il mondo del giornalismo, però è stato più di ogni altra cosa un giornalista sportivo, in una carriera iniziata da ragazzo ad Autosprint e conclusa, nel 2009, quando ...

'Ciao Gaia' L'ultimo straziante saluto alla 18enne di Oleggio Castello : 'Ciao Gaia' L'ultimo straziante saluto alla 18enne di Oleggio Castello vinta da un male incurabile. 'Ciao Gaia' Gaia Mezzadri è riuscita a festeggiare i suoi 18 anni e poi, dopo due anni di lotta ...

Elvio e l’ultimo saluto ai suoi amati cani prima di morire. I medici : “Andava fatto” : Amore, passione e buonsenso. Sono gli ingredienti di questa bella storia che arriva Imola. L’Ausl ha infatti concesso una deroga per Elvio, così Piero e Gilda sono potuti entrati in ospedale e abbracciare il loro padrone "Umanizzare l’ospedale è anche questo". La figlia Maurizia: "Magari potessero stare vicini per sempre".Continua a leggere

L’ultimo saluto – Prima il silenzio - poi i cori. Ciao Dede : Ciao Dede, ieri il giorno dell’ultimo saluto. Il silenzio irreale della piazza si rompe quando dalla chiesa di Sant’Ambrogio poco dopo le 15.20 spunta la bara.Un minuto di applausi e mani al cielo per Daniele Belardinelli, che portato in spalla dagli amici ultrà dei Blood Honour del Varese inizia L’ultimo viaggio verso il cimitero di Morazzone, dove poi si alzeranno i cori da curva e sventoleranno i bandieroni.Per il funerale del 39enne ...

Sissy Trovato Mazza - Taurianova si stringe intorno alla famiglia per l’ultimo saluto all’agente : Oggi alle ore 15 nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Taurianova si celebreranno i funerali di Sissy Trovato Mazza, l'agente penitenziaria calabrese uccisa da un colpo di pistola. In occasione della cerimonia il capo dell'Amministrazione Penitenziaria ha concesso a tutto il personale del corpo di partecipare alla cerimonia in divisa.Continua a leggere

Meningite - l'ultimo saluto a Federico morto a 15 anni : 'Che il tuo sorriso risplenda da lassù' : Palloncini blu e bianchi con la scritta Federico e uno striscione: 'Che il tuo sorriso possa risplendere anche da lassù'. Ci sono tutti gli amici, i compagni di classe in fila sull'altare a dare l'...