Lombardia | pericolo valanghe di grado 4 forte

(Di sabato 2 febbraio 2019) “Continua l’afflusso di correnti umide dal Mediterraneo che apporterà, nelle prossime 36 ore, ancora alcune precipitazioni. Tra domenica sera e lunedì passaggio a condizioni di cielo sereno. Oggi cielo prevalentemente coperto con precipitazioni generalmente deboli e intermittenti, più probabili e abbondanti sulla fascia centro-orientale della regione. Previsti in giornata 10-20 cm. Limite delle nevicate intorno a 900-1200 m. Venti in quota da moderati a forti da Sud in rotazione da Nord nel pomeriggio. Nelle ultime 24 ore registrati apporti di 50-80 cm di neve fresca intorno ai 2000 m di quota, con i valori più elevati sui settori centro-orientali. Un’intensa attività eolica ha accompagnato le precipitazioni favorendo una deposizione molto irregolare della nuova neve: su creste e dorsali gli spessori sono più ridotti mentre in canali, avvallamenti a tutte le ...