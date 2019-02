LIVE Slalom gigante Garmisch-Partenkirchen 2019 | diretta e classifica in tempo reale sci

LIVE Sport - DIRETTA 2 febbraio : l’Italia sfida la Scozia nel Sei Nazioni - Shiffrin domina lo slalom : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con la Coppa Davis, mentre in mattinata inizieranno tutti gli eventi degli Sport invernali, che ci terranno compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 2 febbraio: cronaca in tempo reale per ...

LIVE Sci alpino - Slalom Maribor 2019 in DIRETTA : Holdener in testa - Costazza da top ten. Shiffrin per il bis in Slovenia : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione ...

LIVE Sci alpino - Slalom Maribor 2019 in DIRETTA : si riparte alle 13.00 - Shiffrin al comando : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione ...

LIVE Slalom speciale Maribor 2019 - diretta classifica tempo reale sci alpino femminile : Shiffrin in testa alla 1ª manche. 10ª Costazza : diretta Slalom speciale Maribor, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Maribor 2019 Radvanje, ventiseiesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019 classifica PRIMA MANCHE Slalom speciale Maribor 1. Mikaela Shiffrin , USA, 50.05 2. Petra Vlhova , SVK, +1.00 3. Anna Swenn Larsson , SWE, +1.09 4. Frida ...

LIVE Sci alpino - Slalom Maribor 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin inarrestabile! Petra Vlhova insegue a un secondo. Costazza decima : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione ...

LIVE Sci alpino - Slalom Maribor 2019 in DIRETTA : scontro titanico tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale di Maribor (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019. Siamo giunti ormai agli sgoccioli in vista dei Mondiali di Are, per cui le protagoniste sono impegnate nell’affinare la propria condizione in vista della kermesse iridata. Ormai è lotta totale tra Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova dopo la vittoria a pari merito delle due grandi protagoniste della stagione ...

LIVE Slalom speciale Maribor 2019 - diretta e classifica in tempo reale sci alpino femminile : 1ª manche ore 10.00 : diretta Slalom speciale Maribor, SCI alpino femminile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Maribor 2019 Radvanje, ventiseiesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2019 in DIRETTA : Marcel Hirscher spaziale - Pinturault e Yule a un secondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Questa sera andrà in scena la grande Classica dei pali stretti, la gara più sentita e importante dell’anno per questa specialità: la Night Race in Austria è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un evento unico nel suo genere e che tutti gli atleti segnano col cerchio rosso sul calendario. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2019 in DIRETTA : alle 20.45 la seconda manche - tutti contro Hirscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Questa sera andrà in scena la grande Classica dei pali stretti, la gara più sentita e importante dell’anno per questa specialità: la Night Race in Austria è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un evento unico nel suo genere e che tutti gli atleti segnano col cerchio rosso sul calendario. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2019 in DIRETTA : spettacolo mozzafiato sulla Planai in notturna : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Questa sera andrà in scena la grande Classica dei pali stretti, la gara più sentita e importante dell’anno per questa specialità: la Night Race in Austria è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, un evento unico nel suo genere e che tutti gli atleti segnano col cerchio rosso sul calendario. ...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : Italia di BRONZO nei Mondiali giovani di biathlon! Grande attesa per il Settebello e gli slalomisti impegnati a Schladming : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte Italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : Italia di BRONZO nei Mondiali giovani di biathlon! Cresce l’attesa per il Settebello - slalomisti impegnati a Schladming : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte Italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...

LIVE Sport - DIRETTA 29 gennaio : Andy Murray si è operato! Cresce l’attesa per il Settebello - slalomisti impegnati a Schladming : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: si inizia nella notte italiana con la magica NBA, mentre in mattinata ecco il tennis con il torneo WTA di San Pietroburgo, che ci terrà compagnia per gran parte della giornata. In serata spazio allo sci alpino ed agli Sport di squadra, con volley, basket, calcio e pallanuoto. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 29 gennaio: cronaca in tempo reale ...

Slalom Schladming/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato LIVE - Coppa del Mondo sci maschile - : diretta Slalom Schladming Streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: orario, favoriti e azzurri , oggi 29 gennaio 2019, .