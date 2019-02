LIVE Scozia-Italia rugby | Sei Nazioni 2019 in DIRETTA | gli azzurri cercano l’impresa

LIVE Rugby - Scozia-Italia Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Mancano ormai soltanto sette ore: partirà oggi, sabato 2 febbraio il Sei Nazioni di Rugby degli uomini di Conor O’Shea. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: la selezione azzurra farà visita alla Scozia nella prima giornata, con calcio d’inizio alle ore 15.15. Si tratta forse della sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e ...

LIVE Scozia-Italia 7-28 rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : le azzurre allungano - arriva il punto di bonus! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ...

LIVE Scozia-Italia 7-14 rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : azzurre in vantaggio - decide la meta di Giada Franco : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ...

LIVE Scozia-Italia rugby femminile - Sei Nazioni 2019 in DIRETTA : le azzurre sognano il colpo esterno : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby femminile: Andrea Di Giandomenico apporta una sola modifica alla squadra che a novembre ha battuto le scozzesi. All’esordio nel torneo la compagine azzurra si presenta con una formazione identica per 14/15 rispetto all’ultimo confronto: unica eccezione è il rientro con la maglia numero 12 tra le titolari di Beatrice RIgoni, al ...