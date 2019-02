LIVE Scandicci-Conegliano volley | Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA Chi affronterà

oasport

(Di sabato 2 febbraio 2019) Buonasera e benvenuti alladi, secondadelladi serie A1 femminile. Le ragazze campionesse d’in carica allenate da Daniele Santarelli affrontano la formazione toscana di Carlo Parisi. In palio un posto nella finale del primo trofeo nazionale che si assegna nel, laSi preannuncia grande spettacolo all’AGSM Forum di Verona: è lasulla carta più equilibrata con le Pantere che sfidano le toscane in un confronto che si preannuncia molto intenso. Le Campionesse d’hanno giocato le ultime due finali della manifestazione mentre la Savino Del Bene non ha mai vinto questo trofeo nella sua giovane storia. Sfida stellare tra i due opposti Isabelle Haak e Samanta Fabris, le regie di Malinov e Wolosz saranno messe a confronto, la grinta di Miriam Sylla contro l’esperienza di Lucia Bosetti, ...