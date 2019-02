L’Italia è stata battuta 33-20 dalla Scozia all’esordio nel Sei Nazioni

Tenerife - a gettare l’acido è stata la nuova fidanzata delL’Italiano : C’è una svolta nelle indagini sull’aggressione a una ragazza spagnola a Tenerife. A gettarle l’acido sul volto non sarebbe stato l’ex fidanzato Matteo Albanesi, comunque ritenuto il mandante, ma la donna che lo accompagnava nella spedizione punitiva. Il giudice ha disposto la carcerazione preventiva per entrambe. Secondo la polizia, Albanesi avrebb...