Lista Uefa Juventus | escluso a sorpresa Cuadrado | tutti i dettagli

sportfair

: #UEL | #Napoli, lista Uefa: c'è Younes al posto di Rog - DiMarzio : #UEL | #Napoli, lista Uefa: c'è Younes al posto di Rog - NAPOLIMANIA1926 : Rog al Siviglia, il Napoli presenterà una modifica nella lista UEFA. Ancelotti ha scelto il sostituto - NapoliAddict : Il Napoli presenterà una modifica nella lista UEFA: con l'addio di Rog c'è spazio per Younes | Tutto Napoli -

(Di sabato 2 febbraio 2019), il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha dovuto prendere delle decisioni importanti in merito allaChampions, Allegri è stato costretto ad alcune modifiche dellaper la Champions League che è alle porte. Non prenderà più parte alla competizione Benatia che è stato ceduto, al suo posto Caceres, mentre l’avvicendamento più sofferto è stato quello trae Spinazzola che dunque entra a far parte della. Out dunque il colombiano che è ancora alle prese con un infortunio. Di seguito lacompleta.1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Caceres, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Ronaldo, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 17 Mandzukic, 18 Kean (B), 19 Bonucci, 20 Joao Cancelo, 21 Pinsoglio, 22 Perin, 23 Emre Can, 24 Rugani, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 37 ...