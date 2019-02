LIII Super Bowl 2019 | programma | orari e tv Super sfida tra Los Angeles Rams e New

Guida al Super Bowl LIII : Nella notte di domenica 3 febbraio andrà in scena la più importante partita di football (americano e non) : il Super Bowl. A contendersi il trofeo saranno quest’anno i Los Angeles Rams e i “soliti” New England Patriots, che l’anno scorso persero per 33-41 contro i Philadelphia Eagles.Dove vedere la partita?L’evento, anche se chiamarlo così sarebbe riduttivo se consideriamo la portata gigantesca tra diritti tv e ...

