Legge 104 | permessi e agevolazioni | chi ha la priorità e come fare

Legge 104 e assegno di invalidità con osteoporosi - come averli : Legge 104 e assegno di invalidità con osteoporosi, come averli Pensione e Legge 104 con osteoporosi Ci si chiede spesso quali patologie possano dare la possibilità di percepire l’assegno di invalidità o di usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104. Spesso la domanda riguarda patologie comuni, come può essere ad esempio l’osteoporosi. Ma cos’è l’osteoporosi? Si tratta di una patologia che determina l’indebolimento delle ossa e il ...

Congedo straordinario Legge 104 : visita fiscale Inps può arrivare? : Congedo straordinario Legge 104: visita fiscale Inps può arrivare? visita fiscale Inps e Congedo straordinario Legge 104 Congedo straordinario Legge 104: visita fiscale Inps può arrivare? Congedo straordinario e visita fiscale Inps: medico cosa fa? Novità su congedi e visite fiscali dopo una recente sentenza della Cassazione. Un operaio metalmeccanico ha fatto ricorso contro l’ azienda che l’ aveva licenziato dopo averne rilevato l’ assenza ...

Legge 104 : Ape sociale per caregiver - domanda al via. A chi spetta : Legge 104: Ape sociale per caregiver, domanda al via. A chi spetta In merito alla Legge 104 il decreto pubblicato recentemente in Gazzetta ha prorogato ufficialmente l’Ape sociale fino al 31 dicembre 2019. All’articolo 18 del Decreto Legge n. 4/2019, troviamo infatti il capitolo dedicato al rinnovo dell’anticipo pensionistico. Che modifica l’art. 1 comma 179 della Legge n. 232/2016, sostituendo il termine originario del 31 dicembre 2018 con ...

Permessi Legge 104 e disoccupato convivente - si possono perdere? : Permessi Legge 104 e disoccupato convivente, si possono perdere? Legge 104 e disoccupazione Un lavoratore dipendente che assiste un familiare disabile in situazione di gravità ha diritto ai Permessi retribuiti garantiti dalla Legge 104. Ma nel caso in cui nella stessa abitazione ci sia un altro convivente, magari un figlio o un altro parente, che si trova in stato di disoccupazione i Permessi spettano lo stesso? La domanda è legittima, perché ...

Legge 104 articolo 3 comma 3 : permessi e agevolazioni - quali sono : Legge 104 articolo 3 comma 3: permessi e agevolazioni, quali sono permessi articolo 3 comma 3, la Legge 104 I titolari di Legge 104 hanno diritto a permessi e agevolazioni in base alla condizione di gravità del proprio handicap. Facendo riferimento all’articolo 3 comma 3 della suddetta Legge, quali sono i benefici previsti? Prima di andare a scoprirlo, bisogna ricordare cosa dice il testo. Bonus bollette: le agevolazioni per invalidi. Il ...

Legge 104 Inps : permessi per visite mediche - terapie e analisi. I possibili : Legge 104 Inps: permessi per visite mediche, terapie e analisi. I possibili permessi Legge 104, visite gratis e controlli Per quanto riguarda la Legge 104 Inps in quali casi è possibile prendere i permessi (retribuiti o non) per sottoporsi a visite mediche, cicli di terapie o analisi specialistiche? Per rispondere a questa domanda occorre fare un po’ di precisazioni. I lavoratori dipendenti hanno in diversi casi la possibilità di usufruire di ...

Legge 104 : acquisto Tv per disabili - detrazioni fiscali e a chi spettano : Legge 104: acquisto Tv per disabili, detrazioni fiscali e a chi spettano detrazioni fiscali acquisto TV Come abbiamo già scritto in altre occasioni in nostri articoli (come in questo caso), coloro a cui sono stati riconosciuti i termini della cosiddetta Legge 104 possono beneficiare del pagamento dell’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di alcuni prodotti. In particolare ciò vale per l’acquisto di determinati prodotti e a determinate ...

Legge 104 ed esenzione bollo auto : rinnovo verbale è indispensabile : Legge 104 ed esenzione bollo auto: rinnovo verbale è indispensabile rinnovo verbale bollo auto ed esenzione Legge 104 I titolari della Legge 104 che vogliono ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto dovranno allegare alla domanda anche l’apposito verbale di accertamento dei requisiti che prevedono l’agevolazione. Si ricorda infatti che non tutti sono esentati dal pagamento dell’imposta sul veicolo. I soggetti interessati sono i non ...

Legge 104 : permessi e agevolazioni 2019 - i moduli pdf gratis : Legge 104: permessi e agevolazioni 2019, i moduli pdf gratis moduli Legge 104 per permessi e agevolazioni 2019 Le agevolazioni e i permessi retribuiti spettano ai titolari di Legge 104, sia che essi siano invalidi, sia che siano familiari che assistono il soggetto con handicap in situazione di gravità. Tuttavia, per poter fruire di questi benefici è necessario la presentazione di appositi moduli. Infatti, le agevolazioni non scatteranno in ...

Legge 104 con invalidità civile : percentuale e quali patologie servono : Legge 104 con invalidità civile: percentuale e quali patologie servono invalidità civile e Legge 104: la percentuale e i diritti La Legge 104 è ormai entrata nel gergo quotidiano di molti italiani; ma in cosa consiste e in che modo è possibile accedere alle agevolazioni che prevede? Per Legge 104 bisogna intendere quella norma che stabilisce una serie di benefici per i portatori di handicap. Cosa diversa è, per esempio, il riconoscimento ...

Bollo auto 2018 : esenzione con invalidità civile Inps senza Legge 104 : Bollo auto 2018: esenzione con invalidità civile Inps senza Legge 104 esenzione Bollo auto con invalidità civile Inps: ecco quando Il pagamento del Bollo auto non è obbligatorio per tutti. Alcune categorie di soggetti, infatti, ne sono esenti. In particolare possono usufruire di questa agevolazione le seguenti categorie di disabili. Non vedenti; Sordi; Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di ...

?Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104 - iter e benefici : Pensione anticipata di vecchiaia per invalidi e Legge 104, iter e benefici L’inizio del 2019 si sta contraddistinguendo per l’accesissimo dibattito in materia previdenziale. Ricordiamo che dal 29 gennaio 2019, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono in vigore le nuove misure predisposte dal Governo Conte. Sostanzialmente il nuovo sistema prevede la possibilità di andare in pensione per coloro che hanno maturato 38 anni ...

Legge 104 : trasferimento e parente malato - spetta la precedenza : Legge 104: trasferimento e parente malato, spetta la precedenza Tra i soggetti tutelati dalla Legge 104 vi sono anche i familiari di parenti disabili, che hanno dunque diritto a diverse agevolazioni. Queste non sono di natura prettamente economica, ma riguardano principalmente detrazioni o sconti fiscali e soprattutto agevolazioni sotto l’aspetto del lavoro. Come ad esempio la possibilità di rifiutare il trasferimento in una sede più lontana ...

Visita fiscale Inps e congedo straordinario Legge 104 - quali benefici : Visita fiscale Inps e congedo straordinario Legge 104, quali benefici I lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che si assentano dal lavoro causa malattia, sono soggetti a Visita fiscale Inps. Il medico di base è infatti tenuto a inoltrare il certificato medico introduttivo all’Istituto, mentre il lavoratore dovrà avvisare tempestivamente il proprio datore. L’Inps, potenzialmente anche su richiesta del datore di lavoro privato, ...