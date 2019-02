Lega | nasce il movimento per intercettare moderati e nordisti | d' accordo Salvini

Nasce a Marsala il secondo circolo della Lega. Presidente è Fanny Montalto : 'Marsala, come la maggior parte dei territori della provincia di Trapani - dice Gelarda - sono stati quasi completamente abbandonati dalla vecchia classe politica. Ma c'è gente che nonostante le ...

Bolzano - il 25 gennaio nascerà la nuova giunta SVP-Lega : 'Sarò il garante dei valori fondamentali, ai quali resteremo fedeli per fare una politica a favore dei cittadini', ha detto in aula il 47enne. 'Viviamo - ha aggiunto - in una terra particolare, con ...

Palermo : a Sala delle Lapidi nasce il gruppo della Lega : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - La Lega avrà il suo gruppo al consiglio comunale di Palermo. La nascita del gruppo consiliare, con capogruppo Igor Gelarda e vice Elio Ficarra, sarà formalizzata oggi pomeriggio a Sala delle Lapidi e arriva dopo il parere del segretario generale che ha indicato come fon

Bolzano - nessun taglio ai senatori e la deroga ad hoc sulle banche. Così nasce l’accordo tra Lega e Svp in Alto Adige : L’ultima concessione è stata il dietrofront sul taglio dei senatori: “L’Alto Adige manterrà i suoi tre“. È la bollinatura di Roberto Calderoli all’accordo tra la Lega e la Südtiroler Volkspartei (Svp) per il governo della Provincia di Bolzano che dopo l’ok dei vertici del Carroccio deve ricevere lunedì il via libera anche dal parlamentino del partito popolare sudtirolese: una formalità. Preso il Trentino, ...

Basket - l’Italia vuole rinascere nel 2019 dopo anni bui. Milano a caccia dei play-off di EuroLega - ambizioni in Champions… Poi la qualificazione ai Mondiali : Il 2019 cestistico dell’Italia si apre con un notevole numero di argomenti dei quali parlare. L’attività delle Nazionali, la Serie A, l’Europa dei club che l’affrontano tanto tra gli uomini quanto tra le donne: gli argomenti di discussione sono tanti, e non basterebbero forse tre libri per sviscerarli tutti. Quello che segue è un breve sunto di ciò che ci si può aspettare. La Nazionale maschile, dopo tre quarti di finale ...

A Palermo nasce la Lega giovani Sicilia - lunedì 10 dicembre a Palazzo delle Aquile presentazione con i parlamentari Marchetti e Crippa : Gelarda: "Stop all´emigrazione forzata dei nostri figli" Palermo, 9 dicembre 2018 "La Lega è l'ultima speranza che resta alla Sicilia per agganciarsi ad un modello di sviluppo del territorio tale per ...

Nasce la Lega del "buon senso" Salvini si candida come statista : Eccola la piazza della Lega “di lotta e di governo”. Un popolo pacifico e composto, più festoso e ottimista di quegli italiani bollati dal Censis come “egoisti, incattiviti e rancorosi”. Dopo i primi sei mesi del nuovo esecutivo gialloverde Matteo Salvini non perde tempo... Segui su affaritaliani.it

Taiwan : l'astro nascente del partito Kuomintang antepone il tema dell'economia a quello dei Legami con la Cina : Taipei, 03 dic 06:02 - , Agenzia Nova, - Han Kuo-yu, esponente 61enne del partito Kuomintang che ha espugnato a sorpresa la città di Kaohsiung in occasione delle elezioni Taiwanesi... , Cip,