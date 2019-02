L' arte italiana si mette in mostra ad Arte fiera

PFM unica band italiana in partenza per la cruise to the edge : 50 nella 'Royal Rock Hall of Fame' di 100 artisti più importanti del mondo, mentre nel 2018 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento come 'band internazionale dell'anno' ai Prog Music Awards UK.

Zero Robotics : record di partecipazione italiana alle finali mondiali : Sono in partenza da tutta Italia gli studenti delle tredici squadre italiane finaliste del Campionato Mondiale di Zero Robotics e di altre tre che, pur non finaliste, vengono ad assistere a tifare per i loro coetanei e, in ultima analisi, per l’Italia stessa. Un totale di oltre cento, fra studenti e docenti, la più ampia delegazione italiana dall’inizio della competizione, iniziata otto anni fa quasi per gioco grazie al Politecnico di Torino, ...

L'8° Edizione dell'Enciclopedia d'arte italiana si presenta al Museo d'Arte e Scienza : L'evento si svolgerà, come consuetudine, nell'autorevole cornice espositiva del Museo d'Arte e Scienza di Milano, nel contesto storico-artistico di Palazzo Bonacossa, a due passi dal Castello ...

Giorno della memoria : Rodolfo Siviero - il “monument man” che salvò l’arte italiana da Hitler : Per il Giorno della memoria, celebrato come ogni anno il 27 gennaio, Google Arts & Culture celebra il "Monuments Man" italiano, Rodolfo Siviero e il suo avvincente recupero dei capolavori dell'arte italiana oggetto dell’espropriazione messa in atto dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.Continua a leggere

La giornalista indipendente Marilù Mastrogiovanni farà parte della giuria per un prestigioso premio Unesco : unica italiana : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Auto - big italiana di filtri inaugura in Polonia la 16fabbrica. UFI 'vola' anche in F1 e su Marte : OSTRAVA E OPOLE - L'inaugurazione di uno stabilimento produttivo di un'azienda italiana all'estero costituisce sempre un evento importante, ma lo è ancora di più se svela insospettabili realtà di un ...

Auto - big italiana di filtri inaugura in Polonia la 16fabbrica. UFI 'vola' anche in F1 e su Marte : OSTRAVA E OPOLE - L'inaugurazione di uno stabilimento produttivo di un'azienda italiana all'estero costituisce sempre un evento importante, ma lo è ancora di più se...

Inferno Run – Dal 19 gennaio 2019 tre tappe avvincenti : al via la Series italiana di corse a ostacoli più partecipata e diabolica : Dal 19 gennaio torna Inferno Run, la corsa a ostacoli più diabolica d’Italia in tre tappe. Aperte le iscrizioni su www.Infernorun.it È tra le tendenze sportive che stanno sempre più appassionando l’Italia e anche nel 2019 conferma le sue tre avvincenti tappe, tra Piemonte, Lombardia e Toscana. Dal 19 gennaio prenderà il via la Series italiana di corse a ostacoli più partecipata e diabolica, Inferno Run. Dalle innevate Alpi Marittime, ...

Quattro mezze cartelle / 23 : Breve trattato sui picchiatori nella Svizzera italiana degli anni Ottanta : Proposta editoriale numero 23. Ricordo le modalità per inviare: Titolo. Poi Quattro mezze cartelle e cioè: Un incipit di 1000 battute, un brano scelto dall’autore di 1500 battute, altre 1000 battute per la biografia, 1000 battute infine di un’ipotetica quarta di copertina. In totale quindi 4500 battute spazi inclusi. Inviare a 4mezzecartelle@gmail.com. Buona lettura, adesso, con questa proposta che arriva dalla Svizzera. Incipit ...

Il 13 dicembre 1250 muore Federico II - artefice della prosperità del Sud Italia : la lingua italiana nacque alla sua corte - prima che in Toscana : Imperatore di Germania e re di Sicilia, Federico II fece del Mezzogiorno d’Italia, dove fondò l’università di Napoli, e della corte di Palermo, presso cui fiorì la scuola poetica siciliana, una culla di civiltà e tolleranza, al cui interno convissero la cultura latina, cristiana ed araba. Era un membro della nobile famiglia sveva degli Hohenstaufen e fu l’ultimo sovrano di questa dinastia a regnare in Sicilia. Discendeva per parte di ...

Giochi della tradizione italiana - tra carte - numeri e tavolate : Storia, geografia, spettacolo, arte e letteratura, hobby e sport, natura e scienza sono i campi su cui sono formulate le domande a cui dobbiamo saper rispondere per aggiungere un punto al nostro ...

Messico - un quartetto chef esalta la cucina italiana con tre cene di gala in prestigiosi alberghi : ... Sergio Spoletini - hanno deliziato con le loro ricette, frutto della commistione tra la cucina italiana e quella messicana, i numerosi invitati ai tre eventi, che comprendevano personalità del mondo ...

Spazio - InSight sbarca su Marte grazie alla tecnologia italiana : Milano , askanews, - Occhi puntati su Marte dove il 26 novembre 2018, alle 21 ora italiana, è previsto l'atterraggio della sonda Nasa InSight, partita il 5 maggio 2018, per scoprire aspetti del ...

La sonda InSight tenta una discesa ad alto rischio su Marte : sbarca sul Pianeta Rosso anche grazie alla tecnologia italiana : E’ il giorno di InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport): oggi è previsto l’atterraggio sulla superficie di Marte, un’operazione ad alto rischio. Il team di ingegneri della NASA, che ha programmato tutto nei minimi dettagli, non può far altro che incrociare le dita: può accadere di tutto, dall’ingresso nell’atmosfera alle tempeste di sabbia, fino al contatto vero e ...