L' arte è business

Milano : oltre sei milioni di turisti. Business battuto da arte ed eventi : Sembra il grafico delle entrate di zio Paperone. La linea rossa che schizza in alto con un balzo di oltre il 25 per cento rispetto all'anno scorso. Gli stessi amministratori in preda a un attimo di ...

L’arte può migliorare business e aziende? Sì - ecco come : La visione classica delL’arte è che sia un settore di nicchia, per pochi esperti e clienti raffinati. Senza voler togliere nulla a questa visione romantica, il mondo delL’arte, specialmente negli ultimi anni, si è fortemente evoluto. Per comprendere come L’arte e il business si muovano a braccetto è necessario fare un passo indietro di molti secoli. L’architettura e la scultura (ad esempio) sono da sempre stati una delle prime forme di arte ...