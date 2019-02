La salute della mamma e lo sviluppo neurologico del bambino

Ministero della salute - bacche di goji richiamate : “Residui di prodotti fitosanitari oltre i limiti” : Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo di diversi lotti di bacche di goji e di Saltamix con goji a marchio Abbasciano in seguito al riscontro di residui di prodotti fitosanitari oltre il limite consentito.Continua a leggere

Ispezione a sorpresa del ministro della salute al Policlinico Umberto I di Roma : Ispezione a sorpresa del ministro della Salute Giulia Grillo al pronto soccorso del Policlinico Umberto Primo di Roma. La ministra, che ha elogiato la grande professionalità del personale, ha preso ...

salute - Tonino Aceti portavoce della Federazione degli Infermieri : Roma, 1 feb., askanews, - Tonino Aceti è da oggi, 1° febbraio 2018. il portavoce della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni Infermieristiche, FNOPI, che rappresenta gli oltre 445mila ...

Coni - nasce sport e salute : il governo presenta le linee guida della riforma dello sport : ... ma oltre al presidente del Coni, ci sarà chi si occuperà di uomini e risorse per far crescere lo sport di base, un settore che finora è stato sottovalutato dalla politica', ha concluso. Ha preso la ...

Plastica nel ragù Esselunga : i lotti ritirati dal Ministero della salute per rischio fisico : Il Ministero della Salute ha provveduto al ritiro dal mercato di alcuni lotti del ragù di carne venduto dalla catena di produzione Esselunga, tra i discount più diffusi in Italia. La decisione riguarda anche alcune confezioni di Lasagne al Forno e di Cannelloni di Carne per la possibile presenza di frammenti di Plastica dura. L'invito è di non consumare gli alimenti e di riportarli nei punti vendita dove sono stati acquistati per ottenere il ...

Avere cura della salute orale previene - e migliora - il diabete : ... con tutte le sue correlazioni con le patologie odontoiatriche, rappresenta una delle più comuni malattie croniche ed è caratterizzata da una crescita inarrestabile in tutto il mondo, conseguente ai ...

A Cesena il Festival della salute Digitale : 4-9 febbraio : Sette gli appuntamenti in programma , tutti a ingresso gratuito , tra incontri, dibattiti e spettacoli, rivolti a un ampio pubblico, dedicati al ruolo delle tecnologie digitali nel favorire il ...

Ministero della salute : rimodulazione dei punti nascita : Giulia Grillo: “rimodulazione dei punti nascita. I tempi sono cambiati, pronti a lavorare con le Regioni all’interno del Patto della Salute"

Allerta salmonella in un tipo di latte per bimbi : la nota del Ministero della salute [DETTAGLI] : “E’ stata comunicata una tossinfezione alimentare avvenuta in Francia causata da ‘salmonella poona’ probabilmente correlata dal consumo di latte di riso per la prima infanzia a marchio Modilac, prodotto in Spagna”. Lo rende noto il Ministero della Salute sul proprio sito web. “Sebbene non risulta allo stato attuale l’esistenza di lotti spediti verso il nostro Paese – sottolinea il Ministero della ...

Un protocollo tra la Comunità mondiale della longevità e il sindacato per far invecchiare in salute gli anziani : Al via una collaborazione di studio e ricerca tra la Comunità mondiale della longevità, CmdL, e la Uil pensionati della Sardegna. E' stato siglato nel corso di una conferenza che si è svolta nella ...

Piccolo Alex - trapianto riuscito : il post su Facebook del Ministro della salute : Nei mesi scorsi il caso del Piccolo Alex, affetto da una malattia genetica rara chiamata Linfoistiocitosi Emofagocitica (HLH), ha iniziato una catena di solidarietà per cercare un donatore, in circa due mesi e mezzo 23mila persone italiane hanno deciso di iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo, effettuando il test per identificare un'eventuale compatibilità con il bambino. La ricerca non ha avuto esito positivo e il Piccolo Alex è ...

A Lanciano - un ciclo di incontri con al centro la salute della donna. - Abruzzo in Video : Il primo appuntamento è previsto il 7 Febbraio prossimo e affronterà un argomento importante che interessa molte donne, la "Menopausa oggi , tra storia, cultura e scienza", a relazionare sarà la ginecologa Rosanna Lorefice. L'incontro darà il via a un ciclo di conferenze proprio sulla salute della donna. Il progetto è organizzato dalla Fondazione Abruzzese per ...

Batteri nel ghiaccio tritato per cocktails : ritirato/ Polo Nord Ice Cubes - richiamo del Ministero della salute : Batteri nel ghiaccio tritato per cocktails: ritirato dal mercato. Polo Nord Ice Cubes, arriva il richiamo del Ministero della Salute

Allarme cocktail - batteri nel ghiaccio : il richiamo del ministero della salute : Polo Nord Ice Cubes. Questo il nome del marchio del prodotto ufficialmente richiamato dal ministero della Salute. La nota ufficiale è apparsa sul sito con tanto di foto. Il ghiaccio tritato in ...