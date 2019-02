La ricetta? Fare il contrario dei gialloverdi

ilgiornale

(Di sabato 2 febbraio 2019) La recessione non è una fatalità: non assomiglia al solleone d'agosto o alla neve dei mesi più freddi. E davvero è assurdo che ci sia chi si sorprende dinanzi ai dati negativi della nostra economia, dal momento che c'è un legame diretto tra questi mesi di governo gialloverde e la crisi ormai conclamata. D'altra parte, un esecutivo che ormai controlla con le tasse e con la regolazione più del 50% dell'economia italiana e passa giorni e giorni a discutere di una cinquantina di africani può davvero stupirsi se l'economia va di male in peggio? No di certo.La dimostrazione che siamo messi male e non sappiamo come curarci sta nel fatto che, per provare a reagire, il governo guidato da Luigi Di Maio e da Matteo Salvini non immagini altro che ulteriore spesa pubblica. Per uscire dallo stallo il governo non pensa a una riduzione della presenza dello Stato, ma invece sta orientandosi verso più ...