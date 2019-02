ilgiornale

: Ora speriamo che nel mondo mettano in sicurezza questi dannati pozzi. Un altro bimbo morto per la cialtroneria degl… - giovannivernia : Ora speriamo che nel mondo mettano in sicurezza questi dannati pozzi. Un altro bimbo morto per la cialtroneria degl… - alvariis : RT @51fini: La rabbia degli italiani in Venezuela: 'Mandati a morte dai Cinquestelle' ??? capito? @ManlioDS? - 51fini : La rabbia degli italiani in Venezuela: 'Mandati a morte dai Cinquestelle' ??? capito? @ManlioDS? -

(Di sabato 2 febbraio 2019) La decisione dell'Italia di non riconoscere come presidente ad interim Juán Guaidó è stata una terribile doccia fredda per gli oltre un milione diche vivono in, con figli e nipoti ...