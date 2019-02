La pubblicità che ha cambiato per sempre l' industria dei videogiochi - articolo

Iliad di nuovo bacchettata dal Giurì per le pubblicità online e in TV : Iliad è stata condannata dal Giurì per le inottemperanze a precedenti decisioni legate ad alcune pubblicità, giudicate ingannevoli. Ecco di cosa si tratta. L'articolo Iliad di nuovo bacchettata dal Giurì per le pubblicità online e in TV proviene da TuttoAndroid.

Malasanità - gli ospedali che fanno la pubblicità illegale al latte artificiale ci guadagnano? : Il problema dell’Italia non è solo la mancanza di alcune leggi necessarie. Il problema è che in molti casi la legge c’è, ma non c’è nessuno che abbia voglia di farla rispettare. Sarebbe un errore dare la colpa per questo stato di cose solo a giudici e forze dell’ordine. In uno Stato democratico è indispensabile che siano gli stessi cittadini a impegnarsi in quella che una volta si chiamava “battaglia per la legalità”. Con Peopleforplanet.it ...

Facebook - le regole americane per la pubblicità politica anche in Europa : Nei prossimi mesi il social blu applicherà alcuni strumenti già di default negli Stati Uniti per una serie di tornate elettorali, dalla Nigeria all’India, passando per il voto dell’Europarlamento di fine maggio

Il blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi di Google Chrome si applicherà a livello globale nel 2019 : Lo speciale adblocker di Google Chrome, studiato per trovare applicazione soltanto nei confronti degli annunci "intrusivi", funzionerà a livello globale L'articolo Il blocco degli annunci pubblicitari fastidiosi di Google Chrome si applicherà a livello globale nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

45 miliardi per le aziende che investono in pubblicità : ecco cosa ha rivelato Ebiquity : Anche se rappresenta un pilastro del commercio in tutte le sue forme, ancora oggi la pubblicità viene spesso sottovalutata. Sono infatti numerose le aziende che, in generale, pensano di non dover fare affidamento sul marketing e credendo che basti un buon prodotto o un buon servizio per spiccare sulla concorrenza. Ma le cose, in realtà, non funzionano così. La realtà è diversa: a fronte di un piccolo investimento nel breve termine, difatti, si ...

VERONICA PIVETTI/ L'esordio assoluto a 6 anni in una pubblicità con Maurizio Nichetti - La mia passione - : VERONICA PIVETTI ripercorre la sua carriera a La mia passione, il programma ideato e condotto da Marco Marra e in onda su Rai 3. Appuntamento alle 20.30

Super Meat Boy Forever : Facebook rimuove la pubblicità perché "sessualmente esplicita" : Il pugno di ferro di Facebook si abbatte su Super Meat Boy Forever: la piattaforma social ha ritenuto le immagini del gioco "sessualmente esplicite" e, quindi, ha deciso per la rimozione della pubblicità.Come segnala GoNintendo, in un'immagine del gioco compaiono dei deretani, ovviamente disegnati. Tuttavia, secondo Facebook, questi contenuti sarebbero sessualmente espliciti. In seguito, è arrivata la risposta, scherzosa, del Team Meat, che ha ...

Facebook utilizza il tuo IP per pubblicità localizzata anche disattivando il rilevamento della posizione : Ci risiamo, nuovo giorno, nuova violazione di Facebook sulla privacy ancora una volta legata alla pubblicità, quella localizzata. Cioè in base a dove ti trovi, il social ti mostra le aziende vicine anche se hai [...] L'articolo Facebook utilizza il tuo IP per pubblicità localizzata anche disattivando il rilevamento della posizione è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

L’Antitrust apre istruttoria su Alitalia e Aeffe di Alberta Ferretti : nel mirino anche le foto di influencer : “pubblicità non riconoscibile” : Pubblicità occulta attraverso le foto su Instagram: l’Antitrust ha avviato un’istruttoria nei confronti di Alitalia e Aeffe, società riconducibile alla stilista Alberta Ferretti, e “alcuni influencer” per possibile pubblicità “non riconoscibile in quanto tale”. Nel mirino ci sarebbero Martina Colombari, Federica Fontana e Alessia Marcuzzi. Il procedimento è stato avviato da una segnalazione dell’Unione Nazionale dei ...

Perché le canzoni di Sfera Ebbasta scandalizzano e le pubblicità volgari no? : L’idea era venuta a un’azienda produttrice di caldaie a legna qualche anno fa. Un fotomontaggio con sulla sinistra un suo prodotto e a destra una bella ragazza seminuda. Lo slogan: “Entrambe hanno scelto l’energia di un tronco per scaldarsi”. Più famosa quella di una catena di negozi di occhiali, che alludendo a una promozione sulla montatura ha raffigurato un volto seducente di donna con la scritta: “Fidati, te la do gratis”. Le campagne ...

Che tempo che fa - contro Fabio Fazio le proteste del Tg1 e della pubblicità. Dagospia : 'punizione esemplare' : Clamorosa rivolta interna contro Fabio Fazio . Secondo un'indiscrezione del sito specializzato TvBlog , starebbe montando l'insofferenza di Tg1 e Rai Pubblicità nei confronti di Che tempo che fa per i ...

Altro che pubblicità - le aziende sono terrorizzate dagli spot di Salvini : Roma . Uno fa presto a pensare male. Vuoi vedere che Matteo Salvini si è messo a fare product placement sui social network ? Un ministro dell'Interno che si reinventa come improbabile influencer , una ...

Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria : gli sviluppatori sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie app : A sole poche ore fa risale la notizia della rimozione di alcune applicazioni dal Google Play Store. Queste app sono coinvolte in una […] L'articolo Google annuncia che tre SDK sono coinvolte nella frode pubblicitaria: gli sviluppatori sono stati esortati a rimuoverli dalle proprie app proviene da TuttoAndroid.

Domenica In - Amanda Lear : “Dissi che ero un uomo per farmi pubblicità” : “Non avevo voce, non sapevo cantare, quelcosa dovevo dire per farmi pubblicità” Una Amanda Lear in grandissima forma, fisica ma soprattutto mentale – ospite del salotto di Mara Venier ripercorre la sua carriera. A proposito della sua presunta ambiguità, un gossip che l’accompagna da decine di anni, Amanda ha confessato: “Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di meHo fatto tutto io. Con la ...