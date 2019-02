La neve blocca l' Autobrennero Il Reno e il Cecina rompono gli argini

Caos neve in Alto Adige - i tir bloccati sull’Autobrennero. FOTO : Caos neve in Alto Adige, i tir bloccati sull’Autobrennero. FOTO Per ore automobilisti e autisti di mezzi pesanti fermi sull’autostrada Altoatesina a causa di un’abbondante nevicata. La Protezione civile e i vigili del fuoco hanno invitato cittadini e turisti a non utilizzare le carreggiate, soprattutto in direzione nord. IL ...

neve in Alto Adige - chiusa A22 | Valanghe su strade - automobilisti bloccati da ore | Foto : Caos Neve in Alto Adige, l'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio stradale ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati.

Maltempo - 'bomba di neve' blocca la A22 : 12 km di mezzi in coda in Alto Adige : La copiosa nevicata di ieri ha creato molti disagi, soprattutto nel nord Italia, e ha mandato letteralmente in tilt la viabilità in Alto Adige. L'Autostrada del Brennero - conosciuta anche come Autostrada A22 - è rimasta bloccata e si è formato una coda di mezzi lunga più di 12 km. La situazione meteo, però, è critica anche in molte parti d'Italia: Venezia sta facendo i conti con l'acqua alta, mentre i fiumi toscani ed il Tevere sono ...

Brennero - bloccati dalla neve : «In auto da 12 ore - nessuno ci dice niente e il gasolio sta finendo. Ci sono bambini» : «Siamo in macchina da 12 ore bloccati sotto la neve, nessuno ci dice niente e il gasolio sta finendo. Ci sono bambini. Meno male che avevamo il gasolio stanotte altrimenti potevamo morire di...

Brennero - autostrada chiusa per neve : 'Mia moglie e i miei figli bloccati da 12 ore. Devono morire in auto?' : Caos neve al Brennero , dove l'autostrada A22 è stata chiusa nel tratto tra chiusa e Vipiteno in direzione nord. 'Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in autostrada del Brennero , a una ...

Brennero - autostrada chiusa per neve : «Mia moglie e i miei figli bloccati da 12 ore. Devono morire in auto?» : Caos neve al Brennero, dove l'autostrada A22 è stata chiusa nel tratto tra chiusa e Vipiteno in direzione nord. «Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in autostrada del...

Maltempo - Autostrada del Brennero chiusa per neve : 12 km di coda - automobilisti bloccati. Toscana - fiumi sotto osservazione : Il Maltempo flagella l'Italia: neve, pioggia e temporali per la giornata di oggi stanno causando disagi alla circolazione in Alto Adige, dove è stata chiusa l'Autostrada A22 del...

neve : Autostrada del Brennero chiusa - oltre 12 chilometri di coda - gente bloccata da 20 ore : Continua l'ondata di maltempo che da ieri sta colpendo il Centro-Nord con piogge abbondanti e nevicate sulle Alpi. La situazione è critica in alcune zone dell'Alto Adige, dove la Neve è caduta...

Autostrada A22 del Brennero bloccata per neve : gli svincoli chiusi : La neve copiosa manda in tilt la viabilità in Alto Adige : bloccata l' Autostrada del Brennero . Come annunciato dalle previsioni meteo , una fase massiccia di 'big snow', colpisce le Alpi in queste ...

neve - SUPERSTRADA BLOCCATA IN DIREZIONE MILANO : ORE 19.50: In serata ancora disagi per la NEVE in Brianza, SUPERSTRADA BLOCCATA all'altezza di Capriano in DIREZIONE di MILANO, chiuse al traffico l'uscita di Renate e quella di Arosio. Centinaia gli ...

Maltempo Regno Unito - la neve imbianca Inghilterra - Galles e Scozia : caos sulle strade bloccate [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Maltempo - bufera in Toscana : circolazione bloccata sulla Siena-Grosseto per neve - decine di auto intraversate [FOTO] : 1/26 ...

Maltempo - bufera in Toscana : circolazione bloccata Siena-Grosseto per neve - decine di auto intraversate [FOTO] : 1/26 ...

Maltempo Sardegna : la Regione sblocca 500mila euro per l’emergenza neve : Ammonta a 500mila euro il programma annuale 2019 per l’assegnazione di risorse ai 33 Comuni montani della Sardegna per far fronteggiare le emergenze legate allo sgombero della neve, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano. “L’intervento è destinato a supportare i Comuni montani, secondo la classificazione altimetrica fornita dall’Istat, nel ...