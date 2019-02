La Liga, risultati 22^ giornata e Classifica 02-02-2019. Messi salva il Barça

lanotiziasportiva

(Di sabato 2 febbraio 2019) La2018/, ventiduesima: la Real Sociedad vince il derby basco,il Barcellona con una doppietta..HUESCA-VALLADOLID 4-0 Gallego 19′, Pulido 50′, Moi Gómez 53′, Ávila 77′Nell’anticipo di venerdì la matricola Huesca vince nettamente per 4-0 con il Valladolid. Per il fanalino di coda sono stati decisivi quattro marcatori differenti: Enric Gallego al 19°, Jorge Pulido 50°, Moi Gómez 53° e Ezequiel Ávila 77° regalano il terzo successo della storia nella, dopo una mini-serie di due sconfitte.LEVANTE-GETAFE 0-0Finisce 0 a 0 e senza spettacolo la sfida tra Levante e Getafe, due formazioni che arrivavano da sconfitte nell’ultimo turno. Un punto importante per la formazione di José Bordalás in ottica Europa League.REAL SOCIEDAD-ATHLETIC BILBAO 2-1 16′ Mikel Oyarzabal (RS), 45′ ...