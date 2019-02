La Liga, Betis-Atletico Madrid: probabili formazioni e pronostico 03-02-2019

lanotiziasportiva

(Di sabato 2 febbraio 2019) Realore 16.15. Due squadre tutto sommato in salute, ma in lotta per obiettivi diversi. L’è alla ricerca di punti utili nella corsa verso il titolo di campione di Spagna e desidera mantenere la pressione nei confronti della capolista Barcellona. Il divario da qualche giornata a questa parte è rimasto invariato con 5 lunghezze di distanza. Nell’ultima giornata i Colchoneros hanno superato per 2 reti a zero il Getafe, chiudendo la pratica già nel primo tempo con le reti di Griezmann (8 gol nelle ultime otto partite) e Saul Ñíguez. Si è trattata della sesta vittoria nelle ultime sette giornate. Vantano la miglior difesa della Primera Division con 13 reti subite dopo 21 turni. In trasferta la formazione di Simeone ha vinto in tre occasioni, pareggiato in sei e perso in una.Il, dal canto suo, dopo ...