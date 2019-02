La Fondazione Italia Usa premia quattro giovani calabresi

IF – La Fondazione immaginaria - la risposta italiana a Harry Potter? : Gli autori di IF – La fondazione immaginaria, Fabio Guaglione e Maurizio Temporin, entrambi registi e sceneggiatori, oltre che scrittori, uniscono le loro penne per creare questo interessante romanzo per ragazzi in cui fantasy e fantascienza si uniscono in maniera piuttosto originale. Come si evince dal titolo, il fulcro della narrazione è l’immaginazione, quella pura e semplice dei ragazzini, che fa sognare e trasporta in mondi ...