La comunità italo-venezuelana scrive a Mattarella | Il Governo italiano riconosca ...

Venezuela - Parlamento : “Stupiti dal governo italiano”. comunità italo-venezuelana a Mattarella : “Roma dalla parte sbagliata della storia” : “Diciamo al presidente dell’Italia che siamo stupiti per la posizione assunta dal governo italiano. Oggi chiediamo che si schieri accanto ai Venezuelani e riconosca Juan Guaidò come presidente”. L’Assemblea nazionale del Venezuela su Twitter si rivolge di nuovo all’Italia, l’unico Paese Ue che si è astenuto sulla proposta svedese al Parlamento europeo per il riconoscimento di Guaidò. L’organo, usando l’hashtag ...