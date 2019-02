La bolgia infernale di Milano | in stazione feci | urina e droga

ilgiornale

(Di sabato 2 febbraio 2019) Il presidente del Comitato City Report di, Tullio Trapasso, torna a documentare il degrado del capoluogo lombardo; dopo aver portato alla luce lo scorso dicembre le disastrose condizioni del Palasharp di Lampugnano, questa volta Trapasso e troupe si sono recati inGaribaldi, nel cuore died hanno potuto riscontrare una situazione a dir poco sconcertante.In base alla ricostruzione, Trapasso nella notte tra il 26 e il 27 gennaio, si è recato assieme alla troupe sul lato dellaGaribaldi che da su viale Don Sturzo ed è sceso per la discesa laterale che porta al cancello carraio, rimasto aperto, dal quale è apparso un individuo sordomuto munito di fischietto che ha cercato di disincentivare la troupe dall"entrare all"interno dell"edificio, senza però riuscirci; a questo punto il personaggio in questione ha iniziato a fischiare per avvisare chi era all"interno ...