Juventus-Parma oggi | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming Le probabili

Juventus-Parma - tutte le quote : Tre giorni dopo la brutta sconfitta rimediata sul campo dell'Atalanta , 3-0, , e costata l'uscita dalla Coppa Italia, la Juventus torna in campo affrontando il Parma in campionato. I bianconeri, ...

Juventus - sei possibili cambi di formazione contro il Parma : torna Mandzukic riposa Dybala : Questa mattina, la Juventus si è allenata alla Continassa per mettere nel mirino il match contro il Parma. I bianconeri quando sono arrivati al JTC hanno trovato i campi imbiancati, visto che su Torino da ieri nevica. Nel corso della seduta mattutina, Massimiliano Allegri ha dunque fatto tutte le prove tattiche e ha provato la formazione che schiererà domani sera. Il tecnico livornese è intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, anche se rispetto a ...

Juventus-Parma - Amoruso avvisa : 'Occhio a Inglese e Gervinho...' : ... 'Sarà una partita molto interessante - ha detto il doppio ex alla vigilia del confronto ai microfoni di Rai Radio 1 Sport -. La squadra ospite sta facendo un buon campionato ma la Juve nonostante il ...

Juventus-Parma - Allegri LIVE : 'Chiellini - nulla di grave. Giocano Mandzukic e Caceres' : LIVE 15:58 1 feb Qual è il suo pensiero su alcune critiche dei tifosi? Io dico che negli ultimi quattro anni abbiamo disputato due finali di Champions League, oltre a un ottavo e ad un quarto di ...

Juventus-Parma - Allegri svela parte della formazione e poi tuona : “critiche ingiuste” : Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha detto la sua in merito al momento bianconero ed all’infortunio di Chiellini Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Parma. Il tecnico come di consueto ha svelato qualche dettaglio di come sarà la formazione bianconera per l’occasione: “Domani giocherà Caceres. E’ un giocatore affidabile ...

Juventus-Parma - conferenza Allegri : “Gioca Caceres - torna Mandzukic” : JUVENTUS PARMA conferenza Allegri- Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus e Parma. Il tecnico bianconero ha voglia di rilanciare la Juventus dopo la sanguinosa sconfitta contro l’Atalanta, la quale è costata l’eliminazione ai bianconeri dalla Coppa Italia. Contro il Parma servirà una Juventus più compatta e cinica, brava a […] L'articolo Juventus-Parma, conferenza Allegri: ...

Juventus-Parma solo su DAZN : ecco come fare per vedere il match gratis : La Juventus, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia ad opera dell'Atalanta, cerca il riscatto in campionato contro il Parma L'articolo Juventus-Parma solo su DAZN: ecco come fare per vedere il match gratis è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus-Parma - probabili formazioni - : La Juventus è chiamata al riscatto immediato con il Parma nell'anticipo serale della 22esima giornata di serie A. Dominante in campionato, la squadra bianconera è crollata fragorosamente a Bergamo in ...

Juventus-Parma - conferenza Allegri : LIVE ore 15 : 30 : JUVENTUS PARMA conferenza Allegri- Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match tra Juventus e Parma. Il tecnico bianconero ha voglia di rilanciare la Juventus dopo la sanguinosa sconfitta contro l’Atalanta, la quale è costata l’eliminazione ai bianconeri dalla Coppa Italia. Contro il Parma servirà una Juventus più compatta e cinica, brava a […] L'articolo Juventus-Parma, conferenza Allegri: LIVE ore ...

Juventus-Parma probabili formazioni : gioca Perin - Caceres dal 1' : JUVENTUS PARMA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Parma. Allegri si prepara a confermare il 4-3-3, ma ci saranno sicuramente tante novità dal 1′. Come accennato dallo stesso tecnico bianconero alla vigilia di Atalanta-Juventus di Coppa Italia, in porta giocherà Perin. In difesa spazio a Rugani […] L'articolo Juventus-Parma probabili formazioni: gioca ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Juventus? Partita difficile contro una delle più forti d'Europa» : Parma - " Juventus ? contro di loro servirà la Partita perfetta". Così Roberto D'Aversa alla vigilia della trasferta di Torino contro la capolista. " Sconfitta nel derby? N on cancella la forza di ...

Juventus-Parma - spazio ai volti nuovi da ambe due le parti : Juventus-Parma sarà la gara con la quale i bianconeri vorranno dimenticare il flop di Bergamo in Coppa Italia: le ultime di formazione Juventus-Parma sarà l’occasione per vedere in campo alcuni volti nuovi del calciomercato invernale. Uno di questi, certamente titolare, è Martin Caceres, centrale della Juventus che è stato seguito con attenzione anche dal club ducale durante il calciomercato appena concluso. Il calciatore uruguayano ...

Juventus verso il Parma : difesa inedita e un Mandzukic in più : La Juventus vuole dimenticare subito Bergamo, l’Atalanta e l’uscita dalla Coppa Italia. Per farlo Allegri, finito nel mirino della critica, deve battere il Parma e continuare la striscia positiva in campionato dove sta dominando con 59 punti, frutto di 19 vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. Allo Stadium sabato alle 20,30 (diretta streaming su DAZN) i bianconeri arrivano incerottati, con la difesa a pezzi ma ritrovano Mario Mandzukic. Il ...

Juventus - Parma : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Sabato 2 febbraio alle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita. QUI Juventus La formazione bianconera dovrebbe ...