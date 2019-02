Juventus-Parma 3-3, il Napoli si riporta a meno 9

ilnapolista

(Di sabato 2 febbraio 2019) Doppietta di Gervinho È finita 3-3 tra. E ilsta sinove in classifica. La partita sembrava più volte chiusa. La Juve colpisce un palo con Khedira. Poi va in vantaggio con Ronaldo e raddoppia con Rugani. A questo punto, però, ilaccorcia con Barilla prima che il portoghese CR7 raddoppia e porti lasul 3-1. A questo punto sale in cattedra Gervinho, alias Er Monnezza, il Tomas Milian di tanti film degli anni settanta. Gervinho prima accorcia e poi segna il 3-3 nel recupero. Terzo pareggio dellain campionato e ilrecupera due punti sui bianconeri.L'articolo3-3, ilsi9 ilsta.