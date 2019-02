Juventus-Parma 3-3 e Reggina-Juventus 2-2 | l’incredibile analogia dei GOL di Barillà | due

Il Parma sorprende la Juventus : i ducali impongono il 3-3 ai bianconeri : La Juventus di Massimiliano Allegri è ancora "malata". Dopo la brutta sconfitta rimediata in Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini e dopo la brutta prestazione offerta contro la Lazio domenica scorsa, i bianconeri hanno fatto 3-3 in casa contro l'ottimo Parma di Roberto D'Aversa. La doppietta di Cristiano Ronaldo, al diciassettesimo centro in campionato, e il gol di Rugani avevano spianato la strada ai bianconeri. I gol di Barillà, ma ...

Nella botte piccola… Gervinho buono - il Parma manda in crisi la Juventus : senza BBC c’è poco da stare ‘Allegri’ : Nonostante il doppio vantaggio, la Juventus si fa riagguantare da una doppietta di Gervinho che regala un punto inatteso agli emiliani Se il 3-0 in Coppa Italia rappresentava un primo campanello d’allarme, il pareggio interno contro il Parma ne è la conferma: la Juventus è in crisi. L’assenza di Chiellini e Bonucci pesa tantissimo in casa bianconera, Caceres e Rugani dimostrano di non essere all’altezza della coppia ...

Juventus-Parma 3-2 La Diretta Tris di Ronaldo. ma Gervinho di tacco riapre la sfida : Juventus e Parma sono le compagini protagoniste della partita del sabato sera di questa 22a giornata di campionato; i bianconeri, dopo la sofferta vittoria di Roma nello scorso turno di campionato ai ...

Pagelle Juventus-Parma 3-3 - highlights e tabellino del match : Pagelle JUVENTUS PARMA – All’Allianz Stadium è andato in scena un match ricco di emozioni. Alla fine il finale è una beffa per la Juventus allenata dal tecnico, Massimiliano Allegri, anche se l’andamento della partita è stato tutt’altro che scontato. A sbloccare la gara sono stati i padroni di casa con Cristiano Ronaldo. Il campione […] L'articolo Pagelle Juventus-Parma 3-3, highlights e tabellino del match proviene ...

Juventus in crisi : con il Parma finisce 3-3 : Il Parma firma l’impresa e il Napoli ringrazia. Gli uomini di Ancelotti si portano di nuovo a -9 dalla capolista

Juventus-Parma 3-3 - un Super Gervinho al 93° ammutolisce lo Stadium dopo una partita bellissima : fischi sulla capolista - Ronaldo non basta [FOTO] : 1/38 Fabio Ferrari/LaPresse ...

VIDEO Juventus-Parma 3-3 - Highlights - gol e sintesi della partita. Gervinho risponde a Cristiano Ronaldo : E’ terminata 3-3 la sfida dell’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Parma, valida per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Sul rettangolo verde piemontese la Vecchia Signora è stata fermata dai ducali. Una doppietta di Cristiano Ronaldo e un gol di Daniele Rugani non sono state sufficienti per regalare i tre punti, viste le marcature dei parmensi firmate da Antonino Barillà e da Gervinho ...

Juventus-Parma 3-3 : Gervinho come Ronaldo - doppietta che gela i campioni : Bianconeri avanti con Cr7 nel primo tempo, poi in 4’ arrivano tre reti: raddoppia Rugani, Barillà riapre la partita, il portoghese ci riprova ma l’ivoriano agguanta il 3-3

Juventus-Parma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- FINALE (3-3) : Juventus-Parma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- FINALE (3-3) Pareggio incredibile all’Allianz Arena! Sembrava una partita vinta già dalla Juve ma il Parma non ha mollato, condotto da un Gervinho straripante, autore di una doppietta. La Juventus delude ancora, settimana da dimenticare per i bianconeri. FINE SECONDO tempo 90+3′ Inglese si gira, mette in mezzo per Gervinho che tutto solo calcio forte, ...

Juventus-Parma 3-3 - il Napoli si riporta a meno 9 : Doppietta di Gervinho È finita 3-3 tra Juventus e Parma. E il Napolista si riporta a meno nove in classifica. La partita sembrava più volte chiusa. La Juve colpisce un palo con Khedira. Poi va in vantaggio con Ronaldo e raddoppia con Rugani. A questo punto, però, il Parma accorcia con Barilla prima che il portoghese CR7 raddoppia e porti la Juventus sul 3-1. A questo punto sale in cattedra Gervinho, alias Er Monnezza, il Tomas Milian di tanti ...

Anticipo Serie A - Juventus-Parma 3-3 : 22.24 Rallenta la Juve che viene fermata sul 3-3 dal Parma all'Allianz Stadium. Da fuori area ci provano Kucka,due volte, e Cristiano Ronaldo.Al 32' sinistro di Khedira sul palo. Juve in vantaggio al 36'con Cr7 che, in caduta, riesce a calciare di destro e battere Sepe.Nella ripresa al 57' altro legno per Khedira. E' il preludio al raddoppio di Rugani in girata (62').Gli emiliani accorciano con Barillà (64'). Ronaldo di testa fa 3-1 con la ...

Juventus-Parma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (3-3) : Juventus-Parma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (3-3) 90+3′ GOOOOL PARMAAAAA! GERVINHOOOOO! 90+2′ Giallo ad Emre Can per trattenuta. 90′ 4 minuti di recupero 90′ Pjanic tira da fuori area senza centrare la porta. 87′ Cambio Juve: fuori Bernardeschi per infortunio, dentro Can. 86′ Cambio Parma: fuori Kucka, dentro Sprocati. 85′ Occasione Parma, Inglese ...