Juventus - Parma 1-0 | cronaca diretta live | risultato in tempo reale

Juventus-Parma 2-0 : risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Parma, 22ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus-Parma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (3-1) : Juventus-Parma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (3-1) 74′ GOOOOL PARMAAAA! GERVINHO! 72′ Cancelo crossa, ancora Ronaldo colpisce di testa dalla stessa posizione, ma stavolta la palla finisce sopra la traversa. 71′ Inglese controlla, si gira nonostante la marcatura da Caceres e tira, non centra la porta di poco. 69′ Minuti di fuoco dove ci sono stati 3 gol in pochissimo tempo, si ...

Juventus-Parma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (2-0) : Juventus-Parma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (2-0) 62′ GOOOOL JUVEEEE! RUGANI! 61′ Tira fantastico a giro di Khedira, ma parata di Sepe ancora più bella! Calcio d’angolo. 60′ Siligardi esegue un lancio fantastico per Inglese che però perde il tempo e non concretizza il contropiede. 58′ PALO JUVE! ANCORA KHEDIRA! Ronaldo crossa col sinistro, il tedesco tutto solo colpisce ...

Juventus-Parma 1-0 : risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Parma, 22ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

VIDEO Gol Cristiano Ronaldo : Juventus-Parma 1-0 - il lusitano calcia cadendo - la deviazione di Iacoponi inganna Sepe : Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus contro il Parma, match valido per la 22^ giornata della Serie A. Il fenomeno portoghese si è fatto trovare preparato nell’area di rigore e in caduta scarica il suo destro, smorzato dalla deviazione di Iacoponi che beffa il portiere dei ducali Sepe. Un pizzico di buona sorte per il campione portoghese in questo che ha segnato cinque reti nelle ultime cinque presenze in Serie A. Di ...

Juventus-Parma 1-0 LIVE : risultato in diretta : Juventus-Parma 1-0 LIVE 36' Ronaldo JUVENTUS , 4-3-3, : Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri PARMA , 4-3-3, ...

Juventus-Parma - la sblocca Cristiano Ronaldo : il portoghese buca… in caduta il portiere avversario [VIDEO] : Quinto gol nelle ultime cinque partite di campionato per Cristiano Ronaldo, che porta in vantaggio i bianconeri nel match con il Parma Cristiano Ronaldo sblocca il match dello Stdium tra Juventus e Parma, un acuto del portoghese piega a favore dei bianconeri la contesa dopo poco più di mezz’ora. Un gol strano quello di CR7 che, seppur in caduta, riesce a sorprendere Sepe costringendolo a raccogliere il pallone in fondo al sacco. Ci ...

Juventus-Parma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (1-0) : Juventus-Parma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (1-0) 40′ Fuorigioco di rientro di Ronaldo. 36′ Matuidi passa la palla sulla sinistra a Ronaldo che tira col destro cadendo, trova la deviazione di Iacoponi che trae in inganno Sepe. Il gol è comunque del portoghese, 1-0 Juve! 36′ GOL JUVEEEEEEE! RONALDOOOOO! 34 PALO JUVE! Khedira si gira in un fazzoletto, tira col sinistro, ma colpisce ...

Diretta/ Juventus Parma - risultato live 0-0 - streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! : Diretta Juventus Parma, streaming video Dazn: la capolista ha 11 punti di vantaggio sul Napoli e punta a confermare questo ampio margine.

Juventus-Parma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (0-0) : Juventus-Parma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (0-0) 1′ PARTITI! SI COMINCIA! Le formazioni ufficiali di Juventus-Parma JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Caceres, Rugani, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Inglese, ...

Juventus-Parma - le formazioni ufficiali : clamorose sorprese nelle scelte di Allegri : Le formazioni ufficiali di Juventus-Parma, gara valida per la 22ª giornata di Serie A. Tra i bianconeri novità Spinazzola, preferito ad Alex Sandro sulla sinistra. In campo anche Matuidi, che vince il ballottaggio con Bentancur, insieme a Pjanic e Khedira. Nel tridente d’attacco l’escluso eccellente è Dybala: ai lati del rientrante Mandzukic ci sono Ronaldo e Douglas Costa. Juventus-Parma: LE formazioni ufficiali Juventus: ...

Diretta Juventus-Parma ore 20.30 : formazioni ufficiali e come vederla in tv : TORINO - Juventus-Parma chiude il programma del sabato della 22.a giornata di Serie A. I bianconeri, primi in classifica con un rassicurante +11 sul Napoli, puntano all'immediato riscatto la deludente ...

DIRETTA Juventus Parma / Streaming video Dazn : D'Aversa tenta l'impresa a casa Allegri - Serie A - : DIRETTA JUVENTUS PARMA, Streaming video Dazn: la capolista ha 11 punti di vantaggio sul Napoli e punta a confermare questo ampio margine.

Juventus-Parma LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali JUVENTUS , 4-3-3, : Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri PARMA , 4-3-3, : Sepe; ...