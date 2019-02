Juve-Parma | Bruno Alves marca Cristiano Ronaldo | quasi compagni

Juventus - Allegri sfida il Parma senza Matuidi - Szczesny e Alex Sandro : La Juventus anti-Parma è quasi pronta. Allegri ha deciso di utilizzare il turnover per sfidare i ducali. Le fatiche di Coppa Italia questa sera potrebbero farsi sentire allo Stadium. Il tecnico vuole evitare il rischio e così alcuni big, tra cui Szczesny , Alex Sandro, Matuidi e Dybala potrebbe rifiatare. Pronta anche la rivoluzione in difesa. Juventus, contro il Parma tocca a Perin Nella conferenza stampa pre-partita, Allegri non si nasconde e ...

Juventus-Parma - le probabili formazioni : La Juventus torna in campo tre giorni dopo l'eliminazione in Coppa Italia patita a Bergamo contro l'Atalanta e all'Allianz Stadium trova il Parma , nell'anticipo serale della 3giornata di ritorno di ...

Pagelle Juventus-Parma - highlights e tabellino del match : Pagelle JUVENTUS PARMA – Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Parma. Allegri si prepara a confermare il 4-3-3, ma ci saranno sicuramente tante novità dal 1'. Come accennato dallo stesso tecnico bianconero alla vigilia di Atalanta-Juventus di Coppa Italia, in porta giocherà Perin. In difesa spazio a Rugani e Caceres. […] L'articolo Pagelle Juventus-Parma, highlights e tabellino del match ...

Juventus-Parma probabili formazioni : gioca Perin - Caceres dal 1' : JUVENTUS PARMA probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Parma. Allegri si prepara a confermare il 4-3-3, ma ci saranno sicuramente tante novità dal 1′. Come accennato dallo stesso tecnico bianconero alla vigilia di Atalanta-Juventus di Coppa Italia, in porta giocherà Perin. In difesa spazio a Rugani […] L'articolo Juventus-Parma probabili formazioni: gioca ...

Serie A - orari e programmazione 22^ giornata : Juventus-Parma su Dazn - Roma-Milan su Sky : Continua per tutti gli amanti del calcio l'appuntamento settimanale con la Serie A, il massimo campionato nazionale di calcio. Questa settimana, infatti, si giocherà la ventiduesima giornata, la quarta del girone di ritorno, che prevede, fra i suoi match più importanti, la sfida dell'Olimpico fra la Roma e il Milan. Il weekend calcistico degli italiani inizierà oggi alle ore 15.00 con la sfida fra l'Empoli di Iachini e il Chievo di Di Carlo: ...

Juventus-Parma oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si giocherà questa sera l’incontro tra Juventus e Parma, valido per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Teatro della sfida è l’Allianz Stadium di Torino. La Juventus arriva a questa sfida forte dei 59 punti in classifica, ma ha subito in settimana una sorprendente sconfitta per 3-0 a Bergamo, contro l’Atalanta, che l’ha estromessa dalla Coppa Italia. Il Parma, invece, è al dodicesimo ...

Juve - Dybala a riposo contro il Parma? : Secondo quanto riporta Sky Sport, Paulo Dybala riposerà contro il Parma. Già in conferenza stampa il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri aveva fatto capire che l'argentino avrebbe potuto tirare il fiato nel match di ...

Effetto Atalanta : il Parma può battere la Juve : La squadra di Cristiano Ronaldo è scesa sul pianete Terra. La Dea ha letteralmente umiliato e reso vulnerabile la Juventus.

Juventus-Parma - tutte le quote : Tre giorni dopo la brutta sconfitta rimediata sul campo dell'Atalanta , 3-0, , e costata l'uscita dalla Coppa Italia, la Juventus torna in campo affrontando il Parma in campionato. I bianconeri, ...

Juventus - sei possibili cambi di formazione contro il Parma : torna Mandzukic riposa Dybala : Questa mattina, la Juventus si è allenata alla Continassa per mettere nel mirino il match contro il Parma. I bianconeri quando sono arrivati al JTC hanno trovato i campi imbiancati, visto che su Torino da ieri nevica. Nel corso della seduta mattutina, Massimiliano Allegri ha dunque fatto tutte le prove tattiche e ha provato la formazione che schiererà domani sera. Il tecnico livornese è intenzionato ad affidarsi al 4-3-3, anche se rispetto a ...

Juventus-Parma - Amoruso avvisa : 'Occhio a Inglese e Gervinho...' : ... 'Sarà una partita molto interessante - ha detto il doppio ex alla vigilia del confronto ai microfoni di Rai Radio 1 Sport -. La squadra ospite sta facendo un buon campionato ma la Juve nonostante il ...

Juve-Parma - il pronostico dell’ex Nicola Amoruso : “La sfida tra Juventus e Parma e’ molto interessante, la squadra ospite sta facendo un buon campionato ma la Juve nonostante il periodo di crisi rimane una squadra fortissima e non credo che perdera’ ancora punti”. Sono le dichiarazioni dell’ex attaccante Nicola Amoruso ai microfoni di Rai Radio 1 Sport, si gioca una partita importante per il campionato di Serie A. “La coppia di attaccanti del Parma mi ...

Juventus-Parma - Allegri LIVE : 'Chiellini - nulla di grave. Giocano Mandzukic e Caceres' : LIVE 15:58 1 feb Qual è il suo pensiero su alcune critiche dei tifosi? Io dico che negli ultimi quattro anni abbiamo disputato due finali di Champions League, oltre a un ottavo e ad un quarto di ...

Juventus-Parma - Allegri svela parte della formazione e poi tuona : “critiche ingiuste” : Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha detto la sua in merito al momento bianconero ed all’infortunio di Chiellini Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Parma. Il tecnico come di consueto ha svelato qualche dettaglio di come sarà la formazione bianconera per l’occasione: “Domani giocherà Caceres. E’ un giocatore affidabile ...