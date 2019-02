Julen | lo strazio dell’uomo che ha trovato il corpo | «Non sono riuscito a salvarlo»

vanityfair

(Di sabato 2 febbraio 2019), bimbo nel pozzo, bimbo nel pozzo, bimbo nel pozzo, bimbo nel pozzo, bimbo nel pozzo, bimbo nel pozzo, bimbo nel pozzo, bimbo nel pozzo, bimbo nel pozzoPer 13 giorni, nella casa di Nicolás Rando, come in tutte le altre case di Totalán, cittadina vicino a Malaga, non si è parlato di nient’altro: «Anche mio figlio di 4 anni ogni mattina mi salutava chiedendomi “papà, salveraioggi?”. E io gli promettevo che lo avrei fatto. Nona mantenere l’impegno». È straziante il racconto di quest’uomo, uno degli agenti della Guardia Civil spagnola che ha provato a salvare il bimbo di due anni precipitato in un pozzo lo scorso 13 gennaio e il primo ad aver afferrato quell’esile corpicino senza vita. Dopo tredici giorni di scavi senza sosta, all’alba del 26 gennaio, Rando non ha potuto fare altro che constatarne il decesso: ...