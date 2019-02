Italia centro-settentrionale - Terremoto tra Firenze e Forlì | la gente scende in strada

Maltempo - emergenza nel weekend della Candelora : lo Scirocco flagella l’Italia - disastro al Centro/Nord per nubifragi - neve e gelicidio [LIVE] : 1/13 Brennero ...

Juve - debacle in Coppa Italia : Allegri riflette su centrocampo a due : La sconfitta maturata in Coppa Italia contro l'Atalanta ha fatto scattare un campanello d'allarme importante in casa Juventus. L'altra sera a Bergamo la sconfitta è stata netta ed ha stupito come una squadra con un organico superiore si sia arresa ad avversari intraprendenti, ma sicuramente di livello tecnico inferiore. La debacle ha allarmato anche il presidente Andrea Agnelli che ieri si è recato alla Continassa per parlare con la squadra. ...

Terremoto Centro Italia : lo Stato del Kuwait dona un milione di euro per l’ospedale di Norcia : La ricostruzione del complesso ospedaliero di Norcia, gravemente danneggiato dalla sequenza sismica che, nel 2016, colpì il Centro Italia, passa anche attraverso il ripristino delle attività socio-sanitarie offerte. Grazie alla donazione di un milione di euro che lo Stato del Kuwait ha deciso di devolvere, il nosocomio norcino potrà dotarsi di attrezzature tecnologiche all’avanguardia che permetteranno di ripristinare e implementare l’assistenza ...

Meteo - neve e gelo sul centro Italia : Maltempo e neve sull'Italia. Sono in atto forti nevicate sulle zone centrali della Toscana in particolare sulla provincia di Siena e nelle zone interne delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, ...

Allerta Meteo - Febbraio inizia nel Weekend della Candelora una grande Sciroccata sull’Italia : tanta NEVE al Nord - piogge torrenziali al Centro - +20°C al Sud [MAPPE] : 1/23 ...

Terremoto Centro Italia : il sindaco di Amatrice e i colleghi del cratere pronti a dimettersi : “Se non si avranno risposte sulla ricostruzione, tutti i sindaci del cratere del Centro Italia marceranno presto uniti e rimetteranno il loro mandato“: lo ha dichiarato, in un’intervista a Il Giornale, il sindaco facente funzioni di Amatrice, Filippo Palombini. “La gente e’ arrabbiata piu’ di quanto si immagini chi e’ al governo sta provando a governare, ma hanno dimenticato di ricostruire. Il sisma ha ...

Previsioni Meteo - ecco le 3 tempeste che colpiranno l’Italia tra i Giorni della Merla e il Weekend della Candelora : neve al Nord - forte maltempo con lo scirocco al Centro/Sud [MAPPE] : 1/4 ...

La storia dimenticata dei bambini di Napoli salvati dalle famiglie del centro-nord Italia : ... storia di un popolo , di Simona Cappiello e Manolo Turri Dall'Orto, è evidenziato come l'iniziativa del Comitato non sia sfuggita, ad esempio, alla strumentalizzazione politica e alla ...

Letta : «Servono nuovi partiti con al centro l'idea di un'Italia europeista» : La preoccupa il tentativo del governo di «asfaltare» la Francia? «Si usa la politica estera per creare dei nemici contro i quali picchiare per prendere qualche voto a casa. Ma non si rendono conto ...

Allerta Meteo - Ciclone Polare sull’Italia : tanta neve e forte maltempo al Centro/Sud - l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo di un nuovo impulso nord-atlantico determinerà sull’Italia condizioni di tempo perturbato, con nevicate nelle zone interne del Centro-Sud, accompagnate da un consistente rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori ...

SPY FINANZA/ Qualcuno vuole l'Italia epicentro della crisi : Qualcuno vuole l'Italia epicentro della crisi, dentro e fuori l'Europa. Solo Matteo Salvini può evitare il peggio staccando la spina al Governo

Meteo - maltempo al Centro Sud e neve su diverse regioni d'Italia - Sky TG24 - : Precipitazioni intense hanno interessato oggi diverse zone della penisola e l'allerta Meteo è stata diramata in alcune regioni. Scuole chiuse in Abruzzo e Toscana, mentre in Emilia Romagna la neve è ...

Amministrative a Lecce : Forza Italia chiama - il centrodestra risponde a parole : ... più che un tavolo, quello convocato nel pomeriggio di oggi all'hotel Tiziano è una manifestazione con interventi in rappresentanza della propria parte politica o lista civica. Assenti Poli e Congedo ...