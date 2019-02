Inter | maglia speciale contro il Bologna | i nomi dei giocatori scritti in cinese

Inter - in vendita per la prima volta la maglia da portiere : I primi 100 tifosi che acquisteranno il prodotto tra il 28 gennaio e il 3 febbraio, potranno partecipare a un meet and greet con Handanovic, Padelli e Berni. L'articolo Inter, in vendita per la prima volta la maglia da portiere è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - Skriniar ha le idee chiare : “voglio vincere con questa maglia. Valgo 100 milioni? Quando lo ha detto Spalletti…” : Il difensore slovacco ha parlato della stagione dell’Inter e degli obiettivi futuri, sottolineando di voler vincere un trofeo in nerazzurro Terzo posto in classifica e obiettivo Europa League, sono queste le certezze della stagione dell’Inter. Milan Skriniar ha le idee chiare e, nel corso di un’Intervista a Tuttosport, ha sottolineato di voler vincere il primo trofeo con la maglia nerazzurra. Parole schiette e sincere, ...

Inter - Keita e il regalo da Interista vero : la maglia autografata di Ronaldo : In più occasioni, Luciano Spalletti ha sottolineato il concetto di "Interismo". Quel senso di appartenenza così forte alla squadra, che si manifesta nell'incredibile affluenza di pubblico ad ogni gara ...

Calciomercato Inter - ufficiale il prestito di Gabigol al Flamengo : il brasiliano avrà la maglia numero 12 : Il calciatore brasiliano si trasferisce dall’Inter al Flamengo con la formula del prestito Ora è ufficiale: Gabriel Barbosa è un nuovo calciatore del Flamengo. L’annuncio è del club brasiliano con una nota sul proprio sito web. Il 22enne attaccante, ex Santos, arriva in prestito dall’Inter e vestirà la maglia numero 12 del club rossonero. (Spr/AdnKronos)L'articolo Calciomercato Inter, ufficiale il prestito di Gabigol al ...

Inter - le anticipazioni sulla terza maglia 2019/20 : dominano nero e giallo : Nike torna al passato per le terze maglie della stagione 2019/20, guardando agli anni '90: per l'Inter richiami al 1997/98. L'articolo Inter, le anticipazioni sulla terza maglia 2019/20: dominano nero e giallo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter : Ranocchia verso una maglia da titolare - Brozovic e Nainggolan... : Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti pensa ad alcune novità in vista della trasferta di Verona con il Chievo . Problemi muscolari per Miranda , con Ranocchia che potrebbe giocare dal ...

L’Uomo del giorno – Gianluca Pagliuca - protagonista con la maglia dell’Inter : Gianluca Pagliuca è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere, vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994. Ha trascorso le annate più brillanti della propria carriera con le maglie di Sampdoria e Inter: con il club blucerchiato ha conquistato tre Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, uno scudetto e una Supercoppa italiana, mentre con i nerazzurri ha vinto una Coppa UEFA. Successivamente si è ...

Nuova maglia Inter - il club nerazzurro cambia look [FOTO] : 1/3 ...

Inter – Nel 2019 un clamoroso cambio look? Ecco come potrebbe essere la maglia away [FOTO] : L’Inter pronta a cambiare look nel 2019: Ecco come potrebbe essere la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione L’Inter pensa già al futuro: alla vigilia della sfida di Champions League che decreterà il passaggio agli ottavi di finale, sul web circolano voci sulla prossima maglia della squadra nerazzurra. La nuova divisa sarà stravolta, avrà righe diagonali e nuovi colori: ad attirare l’attenzione particolarmente ...

Inter - rivoluzione per la seconda maglia 2019-2020 : si pensa al verde : Nike è già al lavoro per allestire le maglie per la prossima stagione: si preannunciano importanti novità in casa Inter L'articolo Inter, rivoluzione per la seconda maglia 2019-2020: si pensa al verde è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.