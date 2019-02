Indonesia | assorbenti da donna usati come droga a basso costo dai giovani

La droga dell' Indonesia : così i ragazzi si sballano usando gli assorbenti : In Indonesia, i ragazzi ni hanno trovato un modo più economico della droga , per raggiungere la sensazione allucinogena tipica con gli stupefacenti: gli assorbenti .Facendo bollire i tamponi per circa un'ora si crea una miscela che, una volta raffereddata, può essere bevuta. Il cloro presente della brodaglia produce un effetto allucinogeno, che fa sembrare ai ragazzi ni di volare, secondo quanto descive la Nacional Narcotics Agency. La polizia ...

