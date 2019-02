In Cina la fede del Popolo di Dio ha salvato la Chiesa dallo scisma

Elena Sofia Ricci in 'Che Dio ci aiuti' : 'AffasCinata dalla fede come Pasolini' : L'intervista all'attrice Elena Sofia Ricci protagonista della serie tv Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1. di Fulvia Caprara

Meningite - Federico muore a 15 anni. La mamma : «Non l'ho fatto vacCinare - la sua morte non sia vana» : «Federico lo avevo vaccinato quando era ancora piccolo per il meningococco B, adesso che era adolescente non ci avevamo pensato agli altri tipi di vaccinazioni consigliate ma sulla base degli...

Uomini e Donne gossip - Sonia è stanca : la rivelazione su Federico PicCinato : Sonia Lorenzini risponde su Instagram a chi le fa notare le critiche su Federico Oggi abbiamo un po’ di gossip su Uomini e Donne per voi e riguarda Sonia Lorenzini e Federico Piccinato. Chi segue il programma da anni conosce bene la loro storia, ma proveremo a riassumerla per poter poi parlare del perché l’ex […] L'articolo Uomini e Donne gossip, Sonia è stanca: la rivelazione su Federico Piccinato proviene da gossip e Tv.

PisCina - sauna e amante con i soldi dei fedeli : vescovo finisce nei guai : Al vescovo austriaco Alois Schwarz contestate una serie di spese folli come la costruzione di una Piscina con sauna annessa nell'arcivescovado, costata oltre un milione di euro, ma anche il mantenimento di una sua presunta amante. Il prelato si difende: "Ho avuto sempre collaboratrici donne. Quando gestisci dei soldi ci sono anni in cui investi e anni in cui guadagni"Continua a leggere

Vescovo spende un milione per pisCina - sauna e amante : erano le offerte dei fedeli : Spese folli e ingiustificate . Il Vescovo della Bassa Austria Alois Schwarz è finito nel vortice delle polemiche dopo una serie di spese folli fatte a suo carico. Tra queste, la costruzione di una ...

Sport e cuCina - gli abbinamenti di Alessandro Borghese : “cioccolata per Federer - a Cristiano Ronaldo un… baccalà!” : Lo chef Alessandro Borghese si è divertito ad abbinare alcuni piatti particolari ai grandi campioni dello Sport: gusto e talento vanno sempre a braccetto? Sport e cucina, un binomio che va molto di moda, così come ad aver assunto grande popolarità, negli ultimi tempi, sono stati diversi programmi a tema culinario. Lo chef Alessandro Borghese ne è l’esempio perfetto, vera e propria star della tv con il suo programma ‘4 ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini non basta : l’Italia della staffetta 4×200 sl sesta - oro alla Cina : Ottima prestazione di Federica Pellegrini nella staffetta 4×200 stile libero femminile ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou: la Divina non basta, l’Italia sesta E’ terminata con la staffetta femminile 4×200 stile libero la penultima giornata di sfide ai Mondiali di Nuoto in vasca corta di Hangzhou. Un avvio buono per l’Italia con Margherita Panziera, Erika Musso, la seconda azzurra a scendere in vasca ...

Chiara Ferragni cuCina in piena notte - l'ironia di Fedez : «Il miracolo delle 2 : 43» : Tra lavoro e famiglia Chiara Ferragni è spesso impegnata. C'è chi ironizza sulla sua vita e sui suoi orari, ma ci sono anche molte persone che sui social l'accusano più o...

X Factor - dopo la finale Chiara Ferragni va in cuCina ma Fedez la sfotte : “Che fai con la pentola in mano?”. E lei reagisce così : dopo la finale di X Factor, con la vittoria del rapper Anastasio, Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a casa intorno alle 2 e la fashion blogger ha preparato la pasta. “Come ci si sente con la pentola in mano per la prima volta?” l’ha presa in giro Fedez. “Guardate” ha aggiunto durante una story su Instagram, “ha scoperto la dispensa, ma non sa dove sia il sale”. Video Instagram/Fedez L'articolo X ...

La forza di Matteo Marzotto : "Ecco come mi sono avviCinato alla fede" : Nella serata di sabato, Matteo è stato ospite di 'Benedetta economia!', un programma dell'emittente cattolica Tv2000, dove ha parlato del suo percorso spirituale e di come si è avvicinato alla fede. ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “In Cina niente 200 sl. Gareggerò nei 100 sl e aiuterò le staffette” : Federica Pellegrini conclude con un sorriso i suoi Assoluti invernali 2018 di Nuoto in vasca corta a Riccione. L’azzurra quest’oggi ha ottenuto il titolo nazionale dei 100 stile libero, con il crono di 52″81 (25″66 il passaggio ai 50 metri), concedendo il bis dopo la vittoria nei 200 sl. Il riscontro odierno però, rispetto a quanto fatto vedere ieri, la soddisfa maggiormente. “Sicuramente meglio rispetto ai 200 sl ...