In campo contro populismo | compagna di Gravina candidata con Legnini

Blitz al campo rom dei carabinieri - anche un elicottero per i controlli : Giugliano. Blitz al campo rom, decine di carabinieri in azione due punti controlli a tappeto della zona. È in corso da alcune ore un operazione dei carabinieri della compagnia di Giugliano, diretti ...

campobasso - calci e pistola alla tempia al detenuto che tenta l'evasione : procedimento contro l'agente : L'episodio di violenza finisce in rete e scatta la denuncia del Dap: "Come trasformare un'ottima notizia in una situazione deplorevole e inaccettabile". Ma il sindacato della polizia penitenziaria: "Colpa dello stress"

JUVENTUS - ALLEGRI : 'CHAMPIONS? NON SIAMO LA MEGA-FAVORITA'/'Matuidi in campo ha riposato. Contro l'Atalanta..' : Massimiliano ALLEGRI nella conferenza stampa della vigilia Contro l'Atalanta affronta diversi temi. Da Ronaldo alla Champions, poi la stoccata a Matuidi...

MAZARA DEL VALLO E campoBELLO : CONTROLLO DEL TERRITORIO. CARABINIERI ARRESTANO DUE PERSONE : I CARABINIERI della Compagnia di MAZARA del VALLO, con le articolazioni territoriali delle Stazioni di CAMPOBELLO di MAZARA e MAZARA due, nella giornata del 25 gennaio, hanno tratto in arresto due ...

Juventus - contro la Lazio Allegri fa un moderato turn-over : in campo Rugani e Bentancur : Ieri sera la Juventus ha fatto il suo arrivo a Roma e si è subito recata in hotel per il ritiro. I bianconeri, oggi, staranno in albergo fino alle 19 e poi usciranno per salire in pullman e recarsi allo stadio Olimpico per la partita di campionato contro la Lazio delle 20.30. Massimiliano Allegri per il match odierno avrà qualche assenza soprattutto a centrocampo dove non ci saranno Miralem Pjanic e Sami Khedira. Nonostante le loro defezioni il ...

OnePlus 6T contro HONOR View20 - sfida a tutto campo nel nostro video confronto : Abbiamo messo a confronto due gioiellini, OnePlus 6T e HONOR View20, difficile decretare un vincitore ma i piccoli dettagli faranno la differenza L'articolo OnePlus 6T contro HONOR View20, sfida a tutto campo nel nostro video confronto proviene da tuttoAndroid.

Dopo Whatsapp - anche Youtube scende in campo contro i fake... videos : Quindi - prosegue la nota del sito di video sharing , il secondo più cliccato al mondo Dopo Google - inizieremo a ridurre il numero di suggerimenti sui contenuti che potrebbero disinformare gli ...

Chiara Vallati/ 15enne che si batte contro il degrado del Corviale con il suo campo dei miracoli - Nuovi Eroi - : Chiara Vallati/ La 15enne che si batte contro il degrado del Corviale con il suo Campo dei miracoli , Nuovi Eroi, . La favola della ragazzina romana

Trivelle - in campo il popolo dei caschi gialli. Ancora scontro nella maggioranza : I calcoli del ministero Economia e finanza I costi sarebbero in parte compensati, nelle intenzioni del governo, da un maxiaumento dei canoni di concessione di circa 35 volte rispetto ai livelli ...

Fifa e Uefa in campo contro la pirateria tv in Arabia Saudita : Le due federazioni hanno preso posizione contro la pirateria ai danni di beIN Sports L'articolo Fifa e Uefa in campo contro la pirateria tv in Arabia Saudita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciatore operato d’urgenza dopo un terribile scontro in campo [NOME e DETTAGLI] : Ultime ore di ansia per le condizioni del difensore Matteo Rabuffi, Calciatore di 18 anni del Derthona che in occasione della partita contro Olmo ha rimediato un colpo di testa involontario. “È stato subito portato in pronto soccorso e durante il percorso la situazione ha iniziato a peggiorare”, le parole di Marco Marramao, team manager della società. “Dalla tac fatta presso l’ospedale di Tortona è risultata una ...

Basket - mister contro genitori ultrà che insultano arbitro/ Allontana la squadra dal campo e perde a tavolino : Anche nel Basket si vedono cose del genere purtroppo, un mister ha dovuto prendersela con i genitori ultrà che continuavano a insultare l'arbitro.

Basket - il gesto dell'allenatore che allontana dal campo la sua squadra per protesta contro i genitori ultrà : Marco Giazzi, oltre che essere l'allenatore, ama così tanto questo sport da fare anche l'arbitro a livelli un po' più seri. Così torna in campo, va dal suo piccolo collega e gli comunica: «Ritiro la ...

Pescara in campo senza Antonucci contro la Cremonese : Pescara. Riparte questa sera la corsa dei biancazzurri. All'Adriatico, tra pochi minuti, il Pescara trova la Cremonese per cercare di cominciare l'anno con il piede giusto e consolidare legittime ...