Il sovranista africano alleato del M5S | Presto nuovi affondi contro

ilgiornale

: Di Battista guida l’asse anti-francese tra i grillini e il sovranista africano Kémi Seba - SoniaGrotto : Di Battista guida l’asse anti-francese tra i grillini e il sovranista africano Kémi Seba - DanielaPF75 : RT @GiovanniFanfoni: Mancava solo il suprematista africano Kemi Seba, in odore di razzismo e antisemitismo - GiovanniFanfoni : Mancava solo il suprematista africano Kemi Seba, in odore di razzismo e antisemitismo -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Si fa chiamare Kémi Seba, che significa "Stella Nera", ed è l"ispiratore della crociata grillinala Françafrique.Questo attivista nato a Strasburgo e residente in Benin avrebbe suggerito a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista l'affondo sul neocolonialismo francese che nelle scorse settimane ha portato allo sdiplomatico tra Roma e Parigi. Nel mirino dei pentastellati c"è il ruolo del franco Cfa, la moneta collegata al Tesoro francese e diffusa in molti Paesi africani, che secondo i leader del Movimento contribuirebbe ad aumentare la povertà nel Continente Nero, incentivando così i flussi migratori verso l"Europa.Una tesi che, in effetti, assomiglia molto a quella di Seba, presidente dell"associazione Urgences Panafricaines, che nel 2017 è finito dietro le sbarre in Senegal proprio per aver bruciato una delle banconote francesi davanti alle telecamere. Lo scorso settembre ...