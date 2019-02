Il Segreto | anticipazioni spagnole | Julieta respinge Saul dopo l' abuso subito

Il Segreto anticipazioni 3 febbraio 2019 : Basilio spara ad Adela : La moglie di Carmelo è grave, Basilio le ha sparato alla testa, non è morta solo grazie al tempestivo intervento di Meliton.

Il Segreto anticipazioni : ELSA diventa un incubo per ANTOLINA - ecco perché : La “guerra” tra ANTOLINA (Maria Lima) ed ELSA Laguna (Alejandra Meco) diventerà sempre più intensa nella prossime settimane a Il Segreto. Eh sì: come abbiamo già potuto anticipare ai nostri lettori, la biondina riuscirà a contrarre matrimonio con Isaac (Ibrahim Al Shami) facendogli pensare che sia incinta, ma subito dopo dovrà avere a che fare con le investigazioni della sua ex signorina e di Amancio (Jaime Pujol), il padre di ...

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : confermate le puntate di domenica e martedì sera : Una Vita e Il Segreto non vanno in onda oggi sabato 2 febbraio per lasciare spazio ad Amici di Maria De Filippi. Le due telenovelas torneranno però ad occupare la programmazione pomeridiana di Canale 5 nella giornata di domani 3 febbraio, insieme a Beautiful (in questo caso, però, la puntata ci sarà anche oggi). Gli orari saranno quelli delle ultime settimane, leggermente diversi dal palinsesto settimanale. Beautiful esordirà alle ore 14 e ...

Il Segreto - Elsa fugge da Puente Viejo : anticipazioni trame dal 3 al 9 febbraio : Poche cose sono certe nella vita ma una è che Il Segreto non si ferma mai e, a Puente Viejo, immaginaria cittadina spagnola teatro delle avventure di Julieta, Prudencio, Mauricio, Raimundo e donna Francisca, la tensione sale e scende in continuazione, un colpo di scena inatteso dopo l’altro. Anche questa settimana le storie de Il Segreto proseguono da domenica 3 febbraio a venerdì 8, sempre in onda su Canale 5 dalle 16.25. Di seguito tutte ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : la morte di Fè - Saul preoccupato per Julieta : Le appassionanti vicende della soap opera di origini iberiche “Il Segreto” sono sempre ricche di colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori spagnoli avranno la possibilità di vedere la settimana prossima, Julieta Uriarte ancora molto spaventata per aver subito un abuso dai Molero, non sarà più la stessa. Quest'ultima infatti farà di tutto per non far notare il suo turbamento al marito Saul Ortega, ma purtroppo i suoi sforzi saranno vani. ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Loreto Mauleón ci racconta del ritorno di Maria a Puente Viejo : "María torna triste e molto arrabbiata". Scopriamo cosa ci racconta l'attrice Loreto Mauleón sull'atteso ritorno del suo personaggio a Puente Viejo.

Il Segreto anticipazioni dal 2 all’8 Febbraio 2019 : Adela sta male : anticipazioni Il Segreto prossima settimana: Adela in fin di vita Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto non sono affatto portatrici di buone notizie. Il cattivo Basilio spara alla testa di Adela e la donna si ritrova in gravissime condizioni. Nonostante ciò, l’uomo non riesce a compiere il suo omicidio grazie all’arrivo di Meliton. […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 2 all’8 Febbraio 2019: Adela ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 1 e domenica 3 febbraio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 1 e domenica 3 febbraio 2019: Irene tenta di convincere Adela a non rinunciare alla scorta, ma lei pensa di non averne più necessità e così si avvia da sola per i boschi. A un certo punto, la donna si imbatte in Basilio che la minaccia con la pistola… Raimundo fa tutto il possibile per proteggere la sua famiglia… Adela viene ferita alla testa da Basilio ed è in condizioni molto gravi. ...

Il Segreto anticipazioni 1 febbraio 2019 : Adela faccia a faccia con Basilio - il suo stalker : Dopo aver rinunciato alla scorta, la maestra si trova a dover affrontare il suo stalker pronto a farle del male.

Il Segreto anticipazioni : ANTOLINA ricatta un banchiere - ecco il motivo : Le prossime settimane di programmazione de Il Segreto saranno utili per scoprire qual è il vero volto di ANTOLINA (Maria Lima): come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, la ragazza userà la sua “apparente” gravidanza per sposare Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ma, dopo ciò, farà di tutto per liberarsi della scomoda Elsa Laguna (Alejandra Meco). Dando uno sguardo alle anticipazioni vediamo che la follia di ANTOLINA ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Prudencio e Mauricio rapiscono Julieta - ma per salvarla! : Il minore degli Ortega e il Capomastro rapiscono Julieta ad un passo dalle nozze, ma in realtà hanno buone intenzioni: sottrarla alle grinfie dei Molero.

Il Segreto anticipazioni 31 gennaio 2019 : Adela rinuncia ad avere la scorta : Dopo la reazione delle sue tre guardie del corpo allo scoppio di un petardo, la maestra crede non sia il caso di averli più vicino.

Il Segreto anticipazioni : torna MARIA e dà uno schiaffo a GONZALO!!! : I telespettatori italiani de Il Segreto assisteranno, tra qualche settimana, al ritorno di MARIA Castañeda (Loreto Mauleon): la ragazza riapparirà infatti a Puente Viejo nel corso della puntata 1930 della telenovela. Com’è già noto, prima di lei sarà possibile rivedere anche il marito Gonzalo Castro (Jordi Coll). Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio quando lo stesso Gonzalo, d’accordo col nonno ...