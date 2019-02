“Il primo re”: che bello essere italiani rispettando storia e lingua

ilnapolista

: Il primo leader. Condottiero. Semplicemente laziale ???? SIMONE INZAGHI ???? - OfficialSSLazio : Il primo leader. Condottiero. Semplicemente laziale ???? SIMONE INZAGHI ???? - pdnetwork : Mentre a #Roma si approvava la mozione contro il #DdlPillon, 4 militanti del PD erano davanti alla sede del primo m… - matteorenzi : Questo signore ha segnato la nostra gioventù: ci ha fatto esultare, piangere, emozionare. Oggi che compie 50 anni i… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Il film di Matteo Rovere Che, quando non veniamo per primi, ma abbiamo i nostri tempie creando altro. Con questo sentimento si esce dalla visione del film di Matteo Rovere “Ilre” un’opera che qualcuno ha avvicinato a “Revenant” ma che nulla ha in comune con il film americano, se non un’epica dissimile. Due pastori Remo (Alessandro Borghi) e Romolo (Alessio Lapice) pregano la Triplice dea che mandi prosperità, ma in quell’ansa tiberina c’è solo da non finire sotto l’alluvione di turno. In quel territorio è Alba a costituire la comunità civica predominante militarmente ed i due vengono trascinati al giudizio di Dio dell’assemblea dei nemici. Con un sotterfugio scappano con un manipolo di bravi, ma sono stretti tra i Cavalieri di ferro di Alba ed i padroni della selva, i Velienses.La sorprendente ...