Il Parma sorprende la Juventus | i ducali impongono il 3-3 ai bianconeri

(Di sabato 2 febbraio 2019) Ladi Massimiliano Allegri è ancora "malata". Dopo la brutta sconfitta rimediata in Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini e dopo la brutta prestazione offerta contro la Lazio domenica scorsa, ihanno fatto 3-3 in casa contro l'ottimodi Roberto D'Aversa. La doppietta di Cristiano Ronaldo, al diciassettesimo centro in campionato, e il gol di Rugani avevano spianato la strada ai. I gol di Barillà, ma soprattutto la doppietta dello scatenato Gervinho hanno però permesso aidi pareggiare una partita incredibile. Per ladue legni colpiti, uno per tempo, da Khedira. Con questo pareggio isalogno a quota 60 punti e perdono due punti nei confronti del Napoli che alle 18 aveva sconfitto per 3-0 la Sampdoria di Giampaolo. Vecchia Signora prima a quota 60 punti con nove punti di vantaggio sugli azzurri,che sale a quota ...