Il Papa nel cuore della Penisola arabica | con lo spettro dello Yemen

Croce e minareti : la prima volta di un Papa nella Penisola arabica : La cultura dell'incontro è rafforzata e solennizata da una presenza speciale: quella del grande imam di al-Azhar, il centro teologico e culturale del Cairo, il più autorevole nel mondo sunnita. '...

55 PASSI NEL SOLE - AL BANO E ROMINA/ Diretta e ospiti : Maryam Tancredi sul palco insieme al suo 'papà'! : Al BANO e ROMINA sono i protagonisti della seconda serata di 55 PASSI nel SOLE, lo show con cui Carrisi festeggia 55 anni di carriera , 30 gennaio 2019, .

Aborto - Papa : ‘Misericordia per la donna. E serve educazione sessuale nelle scuole. Migranti? Integrare e aiuti a Paesi poveri’ : La misericordia per la donna che abortisce, il no al celibato facoltativo per i sacerdoti e l’apertura sull’educazione sessuale nelle scuole. Poi la crisi in Venezuela e le tensioni sull’immigrazione. Papa Francesco, sul volo di ritorno dalla Giornata mondiale della gioventù a Panama, ha risposto alle domande dei giornalisti su vari temi che riguardano l’attualità. Innanzitutto, ha parlato di Aborto. Ed è tornato su ...

Filippine - bombe Isis nella cattedrale cattolica : 27 morti/ Ultime notizie - il Papa : 'Dio converta violenti' : Filippine, bombe alla cattedrale di Jolo: oltre 27 morti. Ultime notizie, al momento nessuna rivendicazione, potrebbe essere attacco Isis.

Papa : la prossima Gmg a Lisbona nel 2022 : ANSA, - PANAMA, 27 GEN - La prossima Giornata Mondiale della Gioventù si terrà in Portogallo. Lo ha annunciato il card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita alla ...

GMG : Papa - Maria - influencer di Dio - la donna più influente nella storia : 'Il Vangelo - ha concluso - ci insegna che il mondo non sarà migliore perché ci saranno meno persone malate, deboli, fragili o anziane di cui occuparsi e neppure perché ci saranno meno peccatori, ma ...

Lo strazio del papà di Julen : "Ho scavato - infilato il braccio nel pozzo e sentito il pianto di mio figlio - ma era tardi" : È un padre straziato José Rosellò, il papà del piccolo Julen, il bimbo caduto in un pozzo profondo 110 metri nei dintorni di Malaga e ritrovato morto nelle scorse ore. "Ho infilato il braccio fino alla spalla, poggiando la testa a terra per raggiungerlo... Pensavo fosse più vicino. Ho sentito il pianto di mio figlio", sono queste le parole dell'uomo.Il piccolo si trovava con i genitori a Totalán, vicino ...

