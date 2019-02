Il nuovo album di Rihanna ormai è “finito” | ma quando uscirà #R9?

Truman Sanremo Edition è il nuovo album di Shade per Sanremo 2019 - in gara con Senza Farlo Apposta : Tra le tante riedizioni, arriva anche il nuovo album di Shade che ha deciso di intitolare Truman Sanremo Edition, in versione espansa rispetto a quella già rilasciata qualche mese fa e rivista in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2019 in duetto con Federica Carta. La data di rilascio è segnata per l'8 febbraio e conterrà anche il brano da portare sul palco del Teatro Ariston con Federica Carta, lanciata nel 2017 dal ...

Dall'8 marzo il nuovo album di Mondo Marcio 'Uomo!' : Roma, 1 feb., askanews, - Anticipato dai singoli 'DDR, Dio Del Rap,', 'Vida Loca' e 'Leggenda Urbana', è 'Uomo!' il titolo del nuovo album di Mondo Marcio disponibile nei negozi e su tutte le piattaforme digitali dal prossimo 8 marzo. 'Uomo!' è prodotto da nomi internazionali come Swede di 808 Mafia di Miami, production team …

THE CHEMICAL BROTHERS : 'No Geography' è il nuovo album : Le canzoni, costruite intorno a campionamenti vocali, sono state testate di fronte al pubblico nell'ambito del tour del 2018 , che ha ospitato tra l'altro due spettacoli all'Alexandra Palace il più ...

Nek all’Arena di Verona con il nuovo album : biglietti in prevendita per il concerto di settembre : Nek all'Arena di Verona sarà in concerto il prossimo 22 settembre. A due anni dal concerto-evento del 2017, sold out con 12.000 persone presenti nel tempio della musica, Nek annuncia un nuovo spettacolo all'Arena di Verona, che arriverà al termine della tournée estiva per la presentazione del nuovo disco di inediti. I biglietti per assistere al concerto di Nek all'Arena di Verona saranno disponibili in prevendita per gli iscritti al FilGood ...

Tiziano Ferro svela indizi sul nuovo album - il toto-titolo alla ricerca delle 2 parole : Nuovi indizi sul prossimo album di inediti di Tiziano Ferro arrivano direttamente da un'immagine condivisa dall'artista sui social. A proposito del nuovo progetto discografico di Tiziano Ferro sappiamo già alcuni dettagli, ma decisamente troppo pochi per arrivare a stabilire con certezza il carattere musicale del progetto, il titolo, o per estrarre informazioni sul primo singolo estratto, che non arriverà tanto presto. La produzione ...

Magica Patty Pravo - nel nuovo album 'Red' anche un inedito di Franco Califano : Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo, non ha bisogno di presentazioni. Senza paura di smentita è una delle poche autentiche dive della musica pop italiana, presente sulla scena musicale da oltre cinquant’anni e sempre sulla cresta dell’onda, ha cavalcato una carriera che l’ha vista fin dall’inizio diventare una vera icona di trasgressione ed eleganza. Veneziana, classe 1948, artista eclettica, dotata di forte personalità e di una timbrica ...

Madonna : da questo video in studio di registrazione puoi farti un'idea di come sarà il nuovo album

Barracuda – Predator Edition 2019 è il nuovo album di Boomdabash - a Sanremo con Per un milione : In vista della partecipazione al Festival di Sanremo, arriva il nuovo album dei Boomdabash che prenderà il titolo di Barracuda – Predator Edition 2019. Si tratta di una versione espansa della loro ultima prova di studio e che arriverà sul mercato l'8 febbraio prossimo, dopo il rilascio del singolo Per un milione con il quale saranno in gara, per la prima volta, sul palco del Teatro Ariston. Arrivano quindi novità dopo un'estate ...

Il nuovo album di Rihanna tarda ad arrivare ma la popstar rassicura il pubblico : “La musica è il mio primo amore” : Il nuovo album di Rihanna tarda ad arrivare ma la popstar prova a rassicurare quella parte di pubblico in attesa spasmodica di nuova musica dopo tre anni dall’ultima uscita discografica. Rihanna ha festeggiato infatti l’anniversario del suo album più recente, ANTI, che dopo tre anni dal rilascio è ancora in classifica nella Billboard 200, tra i brani più venduti negli Stati Uniti. La cantante ha postato su Twitter un messaggio per ...

AC/DC : Brian Johnson torna nella band per il nuovo album : Dopo aver abbandonato la band nel 2016 a causa dei problemi di udito, il cantante Brian Johnson ha confermato che tornerà negli AC/DC per lavorare al prossimo album in studio della band. Il ritorno Le voci di un suo ritorno negli AC/DC per le registrazioni del nuovo disco circolavano già da diversi mesi, da quando lui e il batterista Phil Rudd, insieme ai chitarristi Angus Young e Stevie Young sono stati fotografati fuori dai Warehouse Studios ...

E’ uscito il nuovo album dei lagrù dal titolo “Vegani al McDrive” : E’ uscito il 02.11.2018, edito da ‘Revubs’, il nuovo album dei lagrù dal titolo “Vegani al McDrive”. Il disco vuole

News Moreno Donadoni: il lavoro a Sportitalia, le nuove canzoni e il ricordo dell'Isola dei Famosi Nuovi progetti televisivi e musicali per Moreno Donadoni. Il rapper lanciato da Amici è entrato a far parte della famiglia di Sportitalia, come annunciato dal diretto interessato in un'intervista concessa alla rivista Vero. Moreno, che oggi ha 29 anni,

CARMEN : l'8 marzo esce il suo nuovo album : Il testo colpisce tutti per intensità e contenuti che sembrano appartenere a chi quei tragici istanti li ha vissuti sulla propria pelle suscitando un grande interesse nel mondo della critica, dei ...