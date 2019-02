Il Comune che offre 2mila euro alle famiglie che iscrivono i figli a scuola

Va all’anagrafe per rinnovare carta d’identità - scopre che per il Comune è morto da 5 anni : La storia di un cittadino palermitano che in tutti questi anni non aveva mai sospettato nulla. "Mi sono state recapitate regolarmente tutte le tasse da pagare e mi è stata spedita persino la tessera sanitaria" ha raccontato l'uomo il cui nome ora sarà iscritto di nuovo all'anagrafe del Comune di Palermo.Continua a leggere

La mamma di Elena : «Sì ai detenuti tappa-buche ma il Comune sa solo delegare» : Se avesse ancora bisogno di farsi conoscere, la battaglia di Graziella Viviano avrebbe due esortazioni-slogan di sicuro impatto nella Capitale: segnale , ma soprattutto chiudile . Parliamo di buche, ...

Legambiente - appello al Comune 'No alla plastica anche a Catania' : ... invase dai rifiuti di plastica, pessima pubblicità per la nostra città, che sul turismo fonda gran parte della sua economia", dichiara la presidente del circolo avv. Viola Sorbello . "L'eliminazione ...

Buche - è caos risarcimenti a Napoli : il Comune senza polizza : Sul finire della settimana scorsa il capo dell'avvocatura ha scritto un report sulla questione delle Buche stradali e dei risarcimenti. L'ha fatto su richiesta della Commissione Infrastrutture, ne ha ...

Multe cancellate a Roma - anche Lotito tra i 197 indagati. "Così truffavano il Comune" : Scoppia il caso delle Multe cancellate a Roma . La Procura della Capitale ha aperto un'inchiesta che vede coinvolte 197 persone. Tra gli indagati anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che è ...

Zes - gli imprenditori : 'Al tavolo tecnico il Comune inviti anche noi - non solo gli ambientalisti' : e' il massimo portatore di interessi positivi e propositivi per lo sviluppo dell'economia territoriale.- Per altro, la nostra associazione intende tassativamente contribuire a spegnere gli immotivati ...

Buche - Napoli chiede i danni : 10mila cause contro il Comune : Di primo acchito l'assessore Mario Calabrese, che si occupa anche della manutenzione delle strade di Napoli, quando sente che c'è da affrontare il tema della città-gruviera risponde 'non so che dire'. ...

ADOC E CONFCONSUMATORI : CARTELLE PAZZE IMU 2013 : NECESSARIO CHE IL Comune VENGA INCONTRO AI CITTADINI : Il caso delle CARTELLE PAZZE relative all'IMU del 2013, notificate a circa 23.000 messinesi, non sembra destinato ad una soluzione a breve termine né ad una definizione indolore per i CITTADINI, ...

"Scambia sito Comune Napoli per il blog" : polemiche su De Magistris : Così, la sua unica chance per restare protagonista nel mondo politico è volgere lo sguardo a Bruxelles. Eppure, anche questa strada appare in salita. In passato si è parlato di un accordo con l'ex ...

Comune di Arzachena - i contributi annuali 2019 per lo sport : Il bando e l'avviso sono scaricabili alla pagina internet http://www.ComuneArzachena.gov.it/aree-tematiche/attivita-produttive-promozione-turistica-cultura-sport-e-spettacolo/sport-e-politiche-...

Napoli - nuovo scontro sul San Paolo : “La cifra che deve al Comune è superiore a quella per i tornelli” : Lo scontro tra il Napoli e il Comune sul San Paolo continua. Al centro ora è la cifra che la società partenopea deve all'amministrazione per lo stadio. L'articolo Napoli, nuovo scontro sul San Paolo: “La cifra che deve al Comune è superiore a quella per i tornelli” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le coppie che fanno miglior sesso hanno questo in Comune - lo dice la scienza : Fermi tutti: film e telefilm ci hanno sempre mentito. No, non sono il desiderio continuo e il sesso selvaggio a rendere perfetta l' intimità di una coppia . Certo, per un po' aiutano, ma non sono il ...

Maltempo - emergenza freddo : in campo anche il Comune di Catania : Sono quasi al completo ogni sera a Catania i quaranta posti letto provvisori realizzati in piazza della Repubblica con il coordinamento del Comune e delle associazioni di forza intervento rapido di protezione civile per l’accoglienza di senza tetto nelle 4 tende e nella roulotte da campo allestite dalla Protezione Civile Regionale. In questi giorni di freddo ai piu’ bisognosi viene dato un primo supporto con coperte e viveri di prima ...