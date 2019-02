Il Chievo si illude nel 1° tempo | il pareggio finale è amaro | Caputo giustiziere

sportfair

: Il Chievo si illude ma l'Empoli lo riprende con Caputo (2-2) - - ItaSportPress : Il Chievo si illude ma l'Empoli lo riprende con Caputo (2-2) - -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Le reti di Giaccherini e Stepinski illudono ilnel primo, i gol diristabiliscono la parità: un puntoper i gialloblu ma che invece serve all’Empoli per restare fuori dalla zona retrocessione Quattro reti e un match più scoppiettante del previsto quello fra Empoli e, la sfida che apre il sabato pomeriggio della 22ª giornata di Serie A. Entrambe le formazioni, nelle zone basse della classifica, si affrontano con punti importanti in palio, in quello che è uno scontro diretto che peserà enormemente a fine anno. Come spesso accade in queste situazioni, ilnon serve a nessuna delle due. Il 2-2 conclusivo a dirla tutta, lascia l’in bocca essenzialmente al: i gialloblu passano in vantaggio con Giaccherini e rimontano con Stepinski,ndosi di poter ottenere il secondo successo stagionale. Come una sentenza invece Ciccio ...