Il 2 febbraio è il giorno della marmotta e anche la candelora

Oroscopo del giorno 3 febbraio : ripresa per i Gemelli - sottotono il Leone : Prosegue il mese di febbraio 2019. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano la giornata di domenica 3 febbraio per tutti i segni dello zodiaco. Di seguito, le previsioni con amore, salute e lavoro segno dopo segno. Ariete: in amore giornata che vi invita a riflettere sul rapporto che state vivendo, se una relazione è nata da poco siate cauti. Nel lavoro potrebbero esserci dei momenti di disagio e tensione. Fisico che vi invita a fare ...

2 febbraio 2019 - Giorno della Marmotta e Candelora : tra tradizioni e leggende - grande attesa per le “previsioni meteo” di Phil : Come ogni anno c’è grande attesa negli Stati Uniti per la tradizionale predizione della Marmotta Punxsutawney Phil nel “Giorno della Marmotta” (Groundhog Day) che viene celebrato ogni 2 Febbraio a Punxsutawney, in Pennsylvania. La previsione viene fatta dal roditore in base alla sua ombra e la tradizione vuole che la Marmotta venga fuori dalla sua tana davanti a migliaia di spettatori nelle prime ore del Giorno: se vede la sua ...

Buongiorno e Buon 1° febbraio 2019 : ecco le IMMAGINI più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : 1/54 ...

Oroscopo del giorno 1 febbraio : recupero lavorativo e sentimentale per l'Acquario : Un nuovo mese ha inizio anche per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni astrologiche con lavoro, amore e salute per quanto riguarda la giornata di venerdì 1 febbraio. Le previsioni Ariete: in questa giornata potreste sentirvi stanchi, non è il momento giusto per discutere di questioni sentimentali. Potrebbero infatti nascere delle complicazioni con il partner. Sul lavoro potrebbero esserci dei ritardi. Toro: con Venere in aspetto positivo ...

Oroscopo del giorno 2 febbraio : Capricorno favorito - problemi a Pesci e Sagittario : L'Oroscopo del giorno 2 febbraio è pronto a svelare la nuova classifica stelline e le previsioni zodiacali di sabato interessanti i sei simboli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Dunque, attenzione puntata verso i soli simboli relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dunque, senza perdere tempo, iniziamo immediatamente a fare una prima analisi allo scopo di mettere in chiaro il grado di positività ...

Oroscopo del giorno 2 febbraio : Capricorno favorito - problemi a pescini e sagittarini : L'Oroscopo del giorno 2 febbraio è pronto a svelare la nuova classifica stelline e le previsioni zodiacali di sabato interessanti i sei simboli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Dunque, attenzione puntata verso i soli simboli relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dunque, senza perdere tempo, iniziamo immediatamente a fare una prima analisi allo scopo di mettere in chiaro il grado di positività ...

Oroscopo del giorno 1 febbraio : la Luna cambia segno - geniali Capricorno e Bilancia : L'Oroscopo del giorno 1 febbraio 2019 annuncia una transito astrale favorevole ai sentimenti e all'amore in generale: curiosi? Ebbene trattasi in questo caso precisamente della Luna in Capricorno. Infatti, proprio il primo giorno del nuovo mese di febbraio la sensuale "musa dei poeti" arriverà a portare fortuna e soddisfazioni in campo affettivo a tre segni prescelti nella sestina sotto analisi in questo contesto. Diciamo subito che il migliore ...

“Domani è un altro giorno” con Valerio Mastandrea e Marco Giallini al cinema dal 28 febbraio : Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea) sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è ...

Oroscopo Paolo Fox Mezzogiorno in Famiglia dal 28 gennaio al 3 febbraio : Oroscopo e classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia: previsioni settimanali Come si potrebbe affrontare la settimana senza l’Oroscopo e la classifica di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia? Ecco quindi i segni in fondo alla classifica con le previsioni dal 28 gennaio al 3 febbraio. Al dodicesimo posto il segno della Vergine: avranno un febbraio eccezionale. Settimana di tormento prima dell’estasi. gennaio è stato un mese ...