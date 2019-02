Ignazio Visco | governatore di Bankitalia | Le prospettive dell' economia italiana

huffingtonpost

: #Visco #ASFX19 Le proiezioni sulla #crescita dell’#economia tengono conto del sostegno fornito alla domanda aggrega… - bancaditalia : #Visco #ASFX19 Le proiezioni sulla #crescita dell’#economia tengono conto del sostegno fornito alla domanda aggrega… - misiagentiles : RT @bancaditalia: L’incertezza sulla politica di bilancio non si è dissipata. L’accordo con la Commissione è stato raggiunto per il 2019, p… - misiagentiles : RT @bancaditalia: #Visco #Bankitalia ad #ASFX19: Per assicurare un effettivo sostegno all’attività economica la politica di bilancio deve p… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) "Lesono oggi meno favorevoli di un anno fa" e "sono gravate da rischi al ribasso che hanno in parte una origine estera ma che continuano a riflettere in misura significativa le debolezze proprie del nostro paese". Lo afferma ildi, nel suo discorso al 25mo congresso Assiom Forex.Tra i fattori nazionali,cita "In primo luogo l'incertezza sulla crescita, oltre che l'orientamentoa politica di bilancio e sulla ripresa di un percorso credibile di riduzione del peso del debito pubblico sull'".continua: "Le condizioni sui mercati finanziari rimangono tese" anche se le tensioni sul mercato dei titoli di stato si sono parzialmente riassorbite dopo l'accordo tra Roma e Bruxelles sulla manovra economica. Ilaggiunge che "per assicurare un effettivo sostegno all'attività ...