I veleni dei campi nel nostro corpo

Congresso Pd - tutto come previsto : veleni e ricorsi nel voto dei circoli Dem : Primo Zingaretti con il 47,95% dei consensi degli iscritti al Partito Democratico, ma a votare sono stati solo in 190mila...

Terni - inquinamento e tumori - Speciale Tv7 'La valle dei veleni' : Massimo Formica, neurologo dell'Isde: "Aumento preoccupante dei tumori cerebrali nei neonati, circostanza che la scienza conosce e che potrebbe trovare spiegazione della trasmissione genetica dopo un ...

ll libro inchiesta 'Plutonio' 'Così le navi dei veleni venivano usate per il traffico di materiale nucleare' : Dietro il mistero delle navi a perdere, le imbarcazioni affondate nel Mediterraneo tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, non venivano trasportati soltanto rifiuti tossici e radioattivi da ...

“Le sbufale” - il caso dei veleni bianchi : farina e glutine - sono nocivi per la nostra salute? : In quest’ultimo articolo della saga dei “veleni bianchi” (zucchero, latte, sale, farina) parleremo delle fake news sulla farina, accusata spesso di essere nociva a causa della presenza del glutine. Analizziamo insieme la storia genetica del grano e le ultime ricerche scientifiche sulle intolleranze. “Preferisco i grani antichi perché sono naturali” Sbagliato. Il grano, per come lo conosciamo, non è presente in natura allo stato ...

“Le sbufale” - il caso dei veleni bianchi : sale rosa dell’Himalaya - nero di Cipro - rosso delle Hawaii e grigio di Bretagna. Che differenza c’è con il sale bianco? : In questo terzo articolo della saga dei “veleni bianchi” (zucchero, latte, sale, farina) parleremo delle fake news sul sale alimentare e le varianti presenti in commercio: che differenza c’è tra quello bianco e quelli “colorati”? Dobbiamo preferirli al sale bianco raffinato? È vero che il sale integrale è migliore e che quello rosa dell’Himalaya fa bene? Scopriamo cosa dice la scienza. Quando è stato scoperto il sale? Nel Neolitico, ma veniva ...

Nel Pd parte la fiera dei veleni - Martina insegue Zingaretti e lo punge : parte il congresso del Pd e scatta la fiera dei veleni. Che andrà avanti senza sosta fino al 3 marzo, facendo così arrivare il partito che fu di Renzi sfibrato al punto giusto alla campagna elettorale per le europee. Se qualcuno dei partiti al governo infatti temesse un (eventuale) recupero del maggior partito di opposizione, lo spettacolo di quest...

“Le sbufale” - il caso dei veleni bianchi : bere latte è innaturale? : “Le sbufale” è una rubrica di approfondimento dedicata alle fake news in campo alimentare, cosmetico e medico, analizzate dal punto di vista scientifico. Per essere consumatori consapevoli è importante imparare a riconoscere le bufale e il modo in cui vengono sfruttate dal marketing (ad esempio attraverso la diffusione dei prodotti “senza”, come vedremo soprattutto nel campo della cosmetica). Queste disinformazioni registrano un ampio seguito ...