I tifosi della Roma al veleno contro Kolarov | Croato di m

Coppa Italia – Monchi chiede scusa ai tifosi dopo il ko della Roma : “la punizione c’è stata in campo - non mi sembra il caso di andare oltre” : Le parole di Monchi dopo la deludente e amara sconfitta della Roma contro la Fiorentina per 7-1 in Coppa Italia “Questa è per me forse la serata più dolorosa da quando faccio il direttore sportivo. Oggi è solo un giorno per chiedere scusa a tutti i tifosi che erano a Firenze e quelli a casa. I tifosi sentono la maglia come nessuno e posso solo chiedere scusa ma non è questo il giorno per fare considerazioni“. Sono le parole del ...

Mehdi Benatia saluta i tifosi della Juventus : “avrei voluto chiudere qui la carriera ma purtroppo non ho potuto” : Mehdi Benatia ha deciso di trasferirsi in Qatar lasciando dunque la Juventus per accasarsi all’Al-Duhail: il messaggio d’addio Mehdi Benatia ha affidato ai social il proprio messaggio per i tifosi della Juventus in vista del suo addio. La nuova pagina della sua carriera sarà all’Al-Duhail, nel campionato qatariota: “Ciao tutti dopo 2 giorni molto impegnativi volevo prendere il tempo di salutare questa grandissima ...

Schladming : Marcel Hirscher resta il re della Planai - è poker davanti a 50mila tifosi : Il sette volte vincitore della coppa del mondo assoluta ha innestato il turbo già nella manche pomeridiana: sciata praticamente perfetta e devastante su quella lastra di vetro che era oggi la Planai ...

Castellammare - Rubarono in un autogrill di Campagna - Sa - - nei guai 15 tifosi della Juve Stabia : Trasferta a Potenza con furto per alcuni tifosi della Juve Stabia. Secondo quanto accertato dalla polizia di Stato e dalla Questura di Salerno, una quindicina di tifosi stabiesi, dopo essersi fermato ...

I tifosi della Brexit si appellano alla «clausola libertà» : Martedì 29 gennaio il parlamento britannico vota di nuovo per il ritiro del Regno Unito dalla Ue. È il secondo e certo non ultimo atto del lungo addio dell'Isola all'Unione. Dopo la traumatica ...

tifosi della Juve Stabia rubano nell'autogrill : indagini della polizia : Una quindicina di Tifosi della Juve Stabia sono stati immortalati dalle telecamere di un autogrill a Campagna, sull'autostrada del Mediterraneo, mentre rubano merce per l'ammontare di 3.000 euro. L'...

La Juventus alla conquista della Cina : in crescita tifosi e ricavi nel paese asiatico : La Juventus dopo lo stadio di proprietà, coraggiosamente ha cambiato brand con l'obiettivo di espandersi fuori dai confini italici per arrivare anche in Oriente. L'espansione in Oriente Fino a poco tempo fa girava la voce che in Oriente le squadre italiane più seguite erano Inter e Milan, ma oggi le cose sembrano cambiate a favore della Juventus che nel giro di un biennio ha scalato posizioni in Cina. Il merito di questa escalation va alle ...

Scontri in un autogrill sull'A1 - perquisite le case di 7 tifosi della Samp : Roma - La Digos della polizia di Roma, con il supporto di quella genovese, ha perquisito questa mattina le abitazioni di 7 tifosi della Sampdoria , sospettati di avere preso parte a una rissa avvenuta ...

I tifosi della Roma contro la madre di Zaniolo : niente Grande Fratello per Francesca Costa - la mamma-Wags fa marcia indietro : La mamma di Nicolò Zaniolo al Grande Fratello? Francesca Costa prima conferma la sua intenzione, poi smentisce per non oscurare il figlio: la marcia indietro della madre-wags Un’intervista della mamma di Nicolò Zaniolo ha allarmato i tifosi giallorossi. Francesca Costa, giovane madre del talentuoso calciatore della Roma, ha infatti riferito al quotidiano ‘Il Secolo XIX’ di essere interessata alla partecipazione ad un ...

Empoli - Daspo per sputi ai tifosi della Juve dopo il gol di Ronaldo : TORINO - La Polizia di Empoli ha notificato a un tifoso azzurro un Daspo di un anno per i fatti verificatisi durante la gara vinta 1-2 al Castellani dalla Juventus il 27 ottobre. dopo la rete dell'1-1 ...

Mamma Zaniolo : Francesca Costa fa impazzire i tifosi della Roma -FOTO- : Mamma Zaniolo- Prestazioni di grandi livello e secondo gol in Serie A per Nicolò Zaniolo, talento allo stato puro e margini di miglioramento notevoli. La Roma si coccola il suoi gioiello, arrivato nella capitale nell’affare Nainggolan. Non solo i gol e le grandi prestazioni: Nicolò Zaniolo avrebbe stregato il cuore dei tifosi anche grazie alla […] L'articolo Mamma Zaniolo: Francesca Costa fa impazzire i tifosi della Roma -FOTO- ...

Schumi Jr batte Vettel in una gara di esibizione e fa sognare i tifosi della Ferrari : Prima lo sbarco a Maranello nella Ferrari Driver Accademy, poi la soddisfazione di battere Sebastian Vettel in una gara esibizione, la Race of Champions in Messico. Chiude un week-end da incorniciare già nel cassetto dei ricordi Mick Schumacher che, a poche ore dall'entrata ufficiale nel vivaio della Rossa, dà spettacolo sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez contribuendo al buon piazzamento del team Germania e superando il ...

Roma - ingresso “ritardato” per i tifosi della curva Sud : la società chiede lumi alla Questura : Roma, la curva Sud quest’oggi è entrata all’Olimpico con un notevole ritardo a causa di controlli molto approfonditi La Roma ha chiesto chiarimenti alla Questura per capire il motivo del ritardato ingresso dei tifosi nella curva Sud dell’Olimpico in occasione del match odierno contro il Torino. Lo ha rivelato, ai microfoni di Roma Tv, il dg giallorosso Mauro Baldissoni. “Ci siamo chiesti il perché di evidenti buchi ...

I tifosi della Sampdoria infuriati con Ferrero - il presidente spiega la sua frase : “questa cazzo di città…” : Sampdoria, il presidente Ferrero è tornato a parlare della sua frase infelice nei confronti della città di Genova: supporters infuriati col patron I tifosi della Sampdoria non hanno gradito una frase del presidente Ferrero subito dopo la gara contro il Milan: “mi sto facendo il culo per questa cazzo di città...”, ha dichiarato il patron facendo infuriare i supporters. A qualche ora di distanza dall’accaduto, Ferrero è ...