I nuovi posti di lavoro? Ancora a termine tra gli under40. Calano quelli a tempo indeterminato : L’Istat evidenzia che in 12 mesi la crescita occupazionale si concentra ancora fortemente tra i lavoratori a termine (+8,9%), mentre Calano quelli permanenti (0,6 per cento). I lavoratori sotto i 40 anni sono i due terzi del totale a tempo indeterminato...

Usa - a gennaio 304mila nuovi posti di lavoro. Quasi il doppio del previsto : POLITICA MONETARIA 30 gennaio 2019 Fed cauta sui prossimi rialzi: resterà «paziente» sui tassi La politica accomodante della Fed I segnali positivi per l'economia, stando agli investitori, non ...

Assunzioni Poste Italiane a gennaio 2019 : nuovi postini - come candidarsi : Assunzioni Poste Italiane a gennaio 2019: nuovi postini, come candidarsi Posti e Assunzioni Poste Italiane a gennaio Continua la massiccia campagna di Assunzioni di Poste Italiane che va avanti da mesi. Nella nuova tornata l’azienda di servizi cerca portalettere da inserire nel proprio organico con contratti a tempo determinato per esigenze legate a copertura di personale assente oppure per fare fronte a picchi di lavoro stagionale. La ...

Lavoro - l'incertezza pesa sulla creazione di nuovi posti a inizio 2019 : Sono circa 442mila i contratti programmati dalle imprese nel mese di gennaio e saliranno a circa 1,2 milioni nei primi tre mesi del 2019. E' quanto prevede il Bollettino mensile del Sistema ...

Procure e tribunali aprono le porte ai nuovi tirocinanti : i primi 40 posti in Sardegna : Due giorni fa è stato sottoscritto un accordo tra il Presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru, l'assessore al lavoro Virginia Mura, il direttore dell'Aspal Massimo Temussi e il Procuratore Generale della Repubblica di Cagliari Francesca Nanni, relativamente ad una collaborazione avente ad oggetto l'attivazione di 40 tirocini nelle Procure sarde. Si tratta di percorsi rivolti a quaranta neolaureati in materie di natura giuridica ed ...

Milano - Trenord assume : 200 nuovi posti di lavoro - ricercati capotreno e macchinisti : Tra le offerte di lavoro recenti, vi sono nuove posizioni aperte nell'ambito del trasporto ferroviario: Trenord assume infatti 200 persone tra capotreno e macchinisti, e per concorrere alle posizioni aperte per le due figure devono essere rispettati determinati requisiti. Le due figure Trenord dà nel suo sito delle descrizioni dei due ruoli che possano servire a coloro che intendano ricoprirli. Il capotreno si occupa infatti anche di vendere e ...

eMooks dà anima e voce a libri - fumetti e fiabe digitali - Un'impresa da 3 mln di euro - 17 nuovi posti di lavoro e un'app : Un mondo a parte sono fiabe e fumetti: già sugli store le favole classiche , leggibili con velocità di scorrimento a piacere e con la possibilità di registrare la voce narrante di genitori, nonni o ...

Concorso Esercito Italiano : indetto il bando per 8000 nuovi posti : Sono 8000 i posti promessi dal Ministero della Difesa per il 2019. Un Concorso pubblico di interesse non solo per chi sogna una carriera nel mondo militare ma anche per chi è alla ricerca di un posto di lavoro sicuro. Le selezioni riguarderanno i giovani fino ai 25 anni di età che andranno inquadrati come volontari in forma prefissata per un anno.Continua a leggere

Amazon - nel 2018 creati in Italia oltre 2mila nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato : Amazon ha creato in Italia nel 2018 più di 2.000 posti di lavoro a tempo indeterminato: una crescita superiore al 50% rispetto alla fine del 2017. L'azienda, si legge in una nota, ha...

